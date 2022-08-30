日本羽賽／麟洋配台灣內戰出線 學霸許玟琪不敵亞錦賽金牌

BWF超級750系列的日本公開賽今天早上在大阪點燃戰火，打頭陣的「交大學霸」許玟琪和今年亞錦賽奪金的大陸王祉怡戰到「丟士」惜敗，不過東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋在內戰拍下「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，為台將開出紅盤。

列男雙第4種子的「麟洋配」，過去和世界排名23的「楊肉盧」已在國際賽4度碰頭，都由「麟洋配」打下勝利，今天再度對決，穿著藍色戰袍的「麟洋配」首局6：7落後下連趕4分反超，10：8時再打出連拿5分攻勢拉開差距，以21：12先下一城。

第2局「麟洋配」仍是泰半領先的一方，穿著粉色戰袍的「楊肉盧」局末2度將最多4分差距追到1分差，「麟洋配」19：18下仍穩住優勢，先得分拿到「賽末點」，但第1個機會李洋分球雖出界，第2個機會又出現回球掛網失誤，王齊麟接續網前攻擊機會也掛網，反讓「楊肉盧」取得「局末點」。

「楊肉盧」沒能把握拿下局數機會，6個「局末點」都遭瓦解，包括26：25時楊博涵發球失誤送分，「麟洋配」把握機會，先靠楊博涵回球出界取得第3個「賽末點」，最終再製造盧敬堯回球掛網失誤，辛苦以28：26收下「寶島內戰」5連勝。

補進女單會內賽的許玟琪，目前世界排名35，面對世界排名11的王祉怡，兩局都握有大幅領先，但首局浪費最多5分領先，且在18：15時遭對手連拿6分逆轉，第2局更是錯過20：18的兩個「局末點」機會，最終以18：21、21：23吞敗。

寶島內戰後就換周天成登場，剛在迎接生涯第一面世錦賽銅牌的小天，首輪又碰上周世錦賽對決過的香港李卓耀，上周直落2勝出的小天將尋求對戰連勝。

首日賽程包括混雙李哲輝／許雅晴和女單白馭珀都將登場，上周打下世錦賽銅牌的「一姊」戴資穎和「羽球王子」王子維明天休息，周三才要迎接首戰，目前賽程尚未出爐。