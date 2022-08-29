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日本羽賽／大阪初體驗美食照連發 戴資穎喊期待

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

屬於BWF超級750系列的日本公開賽緊接著世錦賽後登場，明天首日賽程台將將在第2球場接連出賽，台灣時間早上9點由「交大學霸」許玟琪開場，東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋和「一哥」周天成接棒出賽。

補進女單會內賽的許玟琪，首輪遭遇世界排名11的王祉怡，尋求第3次交手的首勝；許玟琪首戰後就是男雙「寶島內戰」，由列第4種子的「麟洋配」出戰世界排名23的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，兩組台將已在國際賽4度碰頭，都由「麟洋配」打下勝利。

寶島內戰後就換周天成登場，剛在迎接生涯第一面世錦賽銅牌的小天，首輪又碰上周世錦賽對決過的香港李卓耀，上周直落二勝出的小天將尋求對戰連勝。

明天首日賽程包括混雙李哲輝／許雅晴和女單白馭珀都將登場，上周打下世錦賽銅牌的「一姊」戴資穎和「羽球王子」王子維明天休息，周三才要迎接首戰。

剛從東京移動到大阪的小戴，訓練前在社群平台用多張美食照和球迷分享關西行，她還透露這是自己第一次到大阪，對這周充滿期待。

戴資穎IG限動
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世錦賽 許玟琪 麟洋配

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