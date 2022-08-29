聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／女子亞洲盃奪第5 中華隊教頭：未來會更好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在亞洲盃女排賽獲得第5名。圖／取自AVC官網
中華隊在亞洲盃女排賽獲得第5名。圖／取自AVC官網

雖沒闖進女排亞洲盃4強，中華隊今天最終戰以直落三擊敗菲律賓隊，獲得第5名，教練黑葛原浩二認為暌違兩年的第一場國際賽，選手表現很好，雖沒能完成4強目標，相信團隊未來會有更好成績。

黑葛原浩二提到，8強賽在5局大戰敗給越南隊是關鍵戰，但整體來說選手們發球、組織進攻、攔網等都沒有輸其他隊伍，他也非常信任選手的抉擇，「整體來說中華隊的基本功還是準備的很好，但因為其他國家都在持續在進步。這次比賽之後主力舉球員謝苡縥將退休，相信未來的中華女排也會帶著她的精神變的更好。」

中華隊今天以28：26、25：21、25：21擊敗地主菲律賓，隊長張瓈文說：「前面幾場的賽事可以再表現的更好，但透過團隊及學妹們的互相幫忙，互相信任，後面慢慢調整到應有的狀態，贏下勝利。」她透露，目前已結束旅外的合約，下一步尚未決定。

舉球員「千千」謝苡縥將在亞洲盃後從國家隊退休，雖沒能達到4強設定，至少最後2戰都是以勝利作結，她分享說：「這次比賽心境上意外很輕鬆，非常享受團隊得分時的呼喚跟擁抱，也相信學妹們的實力跟潛力，十分肯定中華女排將會是更強的亞洲勁旅。」

中華隊主力進攻點陳姿雅強調，會繼續延續「千千」的精神跟氣勢，自己也會以學姊身分帶領學妹，「在學妹們遇到亂流時指引她們用相對應的應對方式去解決，增加團隊的凝聚力，調整選手的心態跟默契。」

中華隊在亞洲盃女排賽獲得第5名。圖／取自AVC官網
中華隊在亞洲盃女排賽獲得第5名。圖／取自AVC官網

中華隊

延伸閱讀

U15世界盃／中華隊晉複賽 教練讚打擊回溫、投手臨危受命

U15世界盃／黃天賜好投 中華隊2連勝晉級複賽

威廉波特少棒／中華隊獲季軍 2:0勝田納西 廖芫豎完投祭13K

U18亞青男籃／雙槍扮「打卡」英雄 中華隊留第7名

相關新聞

跆拳道／新賽制上路後 羅嘉翎踢首金

去年東京奧運踢下銅牌，我國跆拳道女將羅嘉翎今年改制度的頭兩場國際賽都「一輪遊」，但擦乾眼淚修正技術，愛沙尼亞的塔林公開賽...

日本羽賽／大阪初體驗美食照連發 戴資穎喊期待

屬於BWF超級750系列的日本公開賽緊接著世錦賽後登場，明天首日賽程台將將在第2球場接連出賽，台灣時間早上9點由「交大學...

快艇衝浪／Kimberly陳美彤解隔離 幹練裝扮滑水上班

台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤，一掃亞錦賽後確診休養的鬱悶，周一上班日身穿襯衫、窄裙搭配高跟鞋，不走陸路而是滑水...

排球／女子亞洲盃奪第5 中華隊教頭：未來會更好

雖沒闖進女排亞洲盃4強，中華隊今天最終戰以直落三擊敗菲律賓隊，獲得第5名，教練黑葛原浩二認為暌違兩年的第一場國際賽，選手...

韻律體操／瑞莎體操隊大馬奪10金 桃園新北2國小同報捷

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會今天在臉書分享團隊赴馬來西亞參賽，斬獲10金、7銀、5銅；而來自桃園、新北2所國小、3名選手...

全民運／花式溜冰提前登場 台中市獲3金1銀1銅

111年全民運動會10月將在嘉義縣舉行，花式溜冰競賽提早於8月24至26日在嘉義縣立體育館進行。台中市花式溜冰隊拔得頭籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。