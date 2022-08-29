排球／女子亞洲盃奪第5 中華隊教頭：未來會更好

雖沒闖進女排亞洲盃4強，中華隊今天最終戰以直落三擊敗菲律賓隊，獲得第5名，教練黑葛原浩二認為暌違兩年的第一場國際賽，選手表現很好，雖沒能完成4強目標，相信團隊未來會有更好成績。

黑葛原浩二提到，8強賽在5局大戰敗給越南隊是關鍵戰，但整體來說選手們發球、組織進攻、攔網等都沒有輸其他隊伍，他也非常信任選手的抉擇，「整體來說中華隊的基本功還是準備的很好，但因為其他國家都在持續在進步。這次比賽之後主力舉球員謝苡縥將退休，相信未來的中華女排也會帶著她的精神變的更好。」

中華隊今天以28：26、25：21、25：21擊敗地主菲律賓，隊長張瓈文說：「前面幾場的賽事可以再表現的更好，但透過團隊及學妹們的互相幫忙，互相信任，後面慢慢調整到應有的狀態，贏下勝利。」她透露，目前已結束旅外的合約，下一步尚未決定。

舉球員「千千」謝苡縥將在亞洲盃後從國家隊退休，雖沒能達到4強設定，至少最後2戰都是以勝利作結，她分享說：「這次比賽心境上意外很輕鬆，非常享受團隊得分時的呼喚跟擁抱，也相信學妹們的實力跟潛力，十分肯定中華女排將會是更強的亞洲勁旅。」