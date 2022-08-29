韻律體操／瑞莎體操隊大馬奪10金 桃園新北2國小同報捷

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會今天在臉書分享團隊赴馬來西亞參賽，斬獲10金、7銀、5銅；而來自桃園、新北2所國小、3名選手同樣傳出捷報，為台灣再搶下4金2銀1銅，7面獎牌。

瑞莎致力於推動台灣韻律體操發展，成立瑞星韻律體操協會，團隊今年7月征戰土耳其、法國收穫不少，8月底轉戰馬來西亞，參加當地俱樂部舉辦賽事，再度傳出好消息。

瑞莎今天在臉書分享，這次比賽除了台灣外，還有來自香港、英國、中國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯、馬來西亞等選手參賽，而瑞星韻律體操協會成員彭語彤、張季妍、陳香諭、洪亮、羅欣如、鄭麗莎，一共拿下10金、7銀、5銅，還一舉榮獲最佳俱樂部獎。

除了瑞星韻律體操協會外，教練郭甯亞這次率領桃園龍潭國小丁品馨、馮品妤以及新北市修德國小陳玟羽同樣赴馬來西亞參賽，其中馮品妤獲得「全能」金牌、「徒手」金牌與「球」銀牌，丁品馨拿下「環」金牌、「棒」銅牌，而陳玟羽奪得「環」金牌、「徒手」銀牌。

3名選手首次出國參賽就能帶回獎牌，讓教練郭甯亞相當欣慰，她接受中央社訪問時表示，馮品妤年紀最小，表現最穩定，心臟相當大顆，場上每個動作就做得相當乾淨，而丁品馨雖然第1天心態較鬆散，但經過溝通後懂得調適心態。

郭甯亞指出，儘管陳玟羽上場時神情緊張，但有了好成績肯定後，將能提升自信心。

郭甯亞認為，這次赴馬來西亞參賽，將能累積3名選手經驗，後續將持續修正不足之處，備戰10月登場的全國韻律體操錦標賽。