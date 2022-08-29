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全民運／花式溜冰提前登場 台中市獲3金1銀1銅

聯合報／ 即時報導
台中市溜冰隊在全民運獲得3金1銀1銅。圖／台中市運動局提供
台中市溜冰隊在全民運獲得3金1銀1銅。圖／台中市運動局提供

111年全民運動會10月將在嘉義縣舉行，花式溜冰競賽提早於8月24至26日在嘉義縣立體育館進行。台中市花式溜冰隊拔得頭籌，率先拿下3金1銀1銅佳績，其中男、女子組滑輪溜冰花式並排基本型更由選手易伯澔、彭晨瑜雙雙勇獲七連霸紀錄，黃婕芯個人也拿下1金1銅，表現精采亮眼。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕積極培育台中績優運動選手向下扎根，全民運由滑輪溜冰率先開賽，台中市表現優異，感謝選手的付出與教練的指導，為城市爭光。台中隊將繼續力拚佳績，市府也持續做選手及教練最強的後盾，歡迎民眾關注全民運動會，為台中子弟兵加油。

運動局指出，盧市長積極推動「酷運動、酷城市」，推展滑輪溜冰運動，每年辦理台中市長盃滑輪溜冰錦標賽及全市運動會滑輪溜冰賽，透過以賽代訓增加選手對戰經驗，提升台中溜冰技術及水準，推動基層運動扎根，培育更多優秀運動人才。

滑輪溜冰

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