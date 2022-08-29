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羽球／BWF公告新賽程 巴黎奧運積分開跑倒數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣男雙組合李洋(右)與王齊麟是東京奧運金牌，將尋求巴黎奧運衛冕機會。 歐新社
台灣男雙組合李洋(右)與王齊麟是東京奧運金牌，將尋求巴黎奧運衛冕機會。 歐新社

世界羽球聯盟（BWF）今天正式公告2023年和2024年羽球賽程，巴黎奧運積分將從明年5月1日展開，2023年的蘇迪曼盃決賽將是奧運積分第一站，積分將統計到2024年4月28日，30日公布初步名單。

BWF公告的新版賽程表中，共有31場新賽事；2023年賽程由BWF超級1000等級的馬來西亞公開賽打頭陣，1月10日就展開新賽季，12月舉行的年終賽日期已確定，但地點尚未公告。

台北公開賽尋求升級未果，新年度仍維持超級300系列，明年比賽日期是6月20到25日，緊接著超級1000系列的印尼公開賽後登場；2024年的台北公開賽將在9月3到8日進行，時間點落在7月26日到8月11日的巴黎奧運後。

今年世錦賽剛在日本東京落幕，明年將在8月20到27日在丹麥哥本哈根舉行；因新冠肺炎疫情停擺的大陸賽程，新賽季也將重新啟動，包括5月14到21日在蘇州進行的蘇迪曼盃，這也將是巴黎奧運積分計算開始的第一站。

羽球 世錦賽

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