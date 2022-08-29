聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／世錦賽2度封王 安賽龍特別點名周天成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安賽龍與周天成。 法新社
安賽龍與周天成。 法新社

去年東京奧運摘下金牌的丹麥「世界球王」安賽龍，相隔一年重返東京再度打進世錦賽金牌戰，昨天以21：5、21：16擊敗世界排名17的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），迎接個人第2面世錦賽金牌和本季第6冠，沉澱一天後他今天英文、中文並用，發表奪冠感想，還特別恭喜4強對手、我國「一哥」周天成。。

今年世錦賽6戰都是直落2奪勝的安賽龍，曾對中文下苦心，說、寫都十分流利；今天他用中文寫道，自己6歲開始打羽毛球，18歲時遭質疑194公分的身高不適合打羽球，但23歲打下生涯第一面世錦賽金牌，儘管之後動過兩次腳踝手術，還曾染上新冠肺炎，但今年再迎接第2面世錦賽金牌。

「回頭想想，感謝自己身處逆境時沒有放棄。」安賽龍寫道。

繼續坐穩球王寶座的安賽龍也感謝家人、團隊、球迷和贊助商的支持，「最後，也是最重要的！恭喜昆拉武特、趙俊鵬和周天成！你們的拚搏精神值得我學習。」

安賽龍本季已締造37連勝紀錄，實力被形容像是外星人，他笑著回應說：「這是很有趣的言論，但我可以告訴你們，我是來自這個世界、來自這星球，但當我看到大家對我的信念，他們認為我是一名好球員，這讓我有很多動力，但我全部專注力還是在自己比賽上，我就是試著每天愈來愈好。」

世錦賽 周天成 羽球

延伸閱讀

羽球世錦賽／就問怎麼輸？球王安賽龍一局未失奪金

羽球世錦賽／兩局拉鋸仍輸天敵安賽龍 周天成奪銅本土第一人

羽球世錦賽／逆轉秀入選BWF最佳好球 周天成：只是保持專注

羽球世錦賽／遭周天成神奇逆轉 喬納坦讚：他從不放棄

相關新聞

跆拳道／新賽制上路後 羅嘉翎踢首金

去年東京奧運踢下銅牌，我國跆拳道女將羅嘉翎今年改制度的頭兩場國際賽都「一輪遊」，但擦乾眼淚修正技術，愛沙尼亞的塔林公開賽...

日本羽賽／大阪初體驗美食照連發 戴資穎喊期待

屬於BWF超級750系列的日本公開賽緊接著世錦賽後登場，明天首日賽程台將將在第2球場接連出賽，台灣時間早上9點由「交大學...

快艇衝浪／Kimberly陳美彤解隔離 幹練裝扮滑水上班

台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤，一掃亞錦賽後確診休養的鬱悶，周一上班日身穿襯衫、窄裙搭配高跟鞋，不走陸路而是滑水...

排球／女子亞洲盃奪第5 中華隊教頭：未來會更好

雖沒闖進女排亞洲盃4強，中華隊今天最終戰以直落三擊敗菲律賓隊，獲得第5名，教練黑葛原浩二認為暌違兩年的第一場國際賽，選手...

韻律體操／瑞莎體操隊大馬奪10金 桃園新北2國小同報捷

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會今天在臉書分享團隊赴馬來西亞參賽，斬獲10金、7銀、5銅；而來自桃園、新北2所國小、3名選手...

全民運／花式溜冰提前登場 台中市獲3金1銀1銅

111年全民運動會10月將在嘉義縣舉行，花式溜冰競賽提早於8月24至26日在嘉義縣立體育館進行。台中市花式溜冰隊拔得頭籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。