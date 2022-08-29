羽球／世錦賽2度封王 安賽龍特別點名周天成

去年東京奧運摘下金牌的丹麥「世界球王」安賽龍，相隔一年重返東京再度打進世錦賽金牌戰，昨天以21：5、21：16擊敗世界排名17的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），迎接個人第2面世錦賽金牌和本季第6冠，沉澱一天後他今天英文、中文並用，發表奪冠感想，還特別恭喜4強對手、我國「一哥」周天成。。

今年世錦賽6戰都是直落2奪勝的安賽龍，曾對中文下苦心，說、寫都十分流利；今天他用中文寫道，自己6歲開始打羽毛球，18歲時遭質疑194公分的身高不適合打羽球，但23歲打下生涯第一面世錦賽金牌，儘管之後動過兩次腳踝手術，還曾染上新冠肺炎，但今年再迎接第2面世錦賽金牌。

「回頭想想，感謝自己身處逆境時沒有放棄。」安賽龍寫道。

繼續坐穩球王寶座的安賽龍也感謝家人、團隊、球迷和贊助商的支持，「最後，也是最重要的！恭喜昆拉武特、趙俊鵬和周天成！你們的拚搏精神值得我學習。」

安賽龍本季已締造37連勝紀錄，實力被形容像是外星人，他笑著回應說：「這是很有趣的言論，但我可以告訴你們，我是來自這個世界、來自這星球，但當我看到大家對我的信念，他們認為我是一名好球員，這讓我有很多動力，但我全部專注力還是在自己比賽上，我就是試著每天愈來愈好。」