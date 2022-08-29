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台北馬拉松／報名開跑 活動大使盧彥勳首度參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧彥勳（右）和盧威儒（左）兄弟擔任今年台北馬拉松活動大使，今天賽事宣告記者會獲得專屬號碼布。記者曾思儒／攝影
盧彥勳（右）和盧威儒（左）兄弟擔任今年台北馬拉松活動大使，今天賽事宣告記者會獲得專屬號碼布。記者曾思儒／攝影

2022台北馬拉松將於12月18日盛大開跑，全程馬拉松報名今天中午12點開放報名，今天舉行報名宣告記者會，退役網球名將盧彥勳和哥哥盧威儒以活動大使身份站台，盧彥勳更領到人生第一張台北馬拉松號碼布，準備獻出台北馬初體驗。

台北馬拉松去年在疫情下完成，獲得國際田總頒發的菁英賽事認證，今年賽事將在12月18日展開，除延續過去環保紙杯、再生石材原料獎座、電子秩序冊和完賽證書等，完賽上衣也使用環保再生紗線，並邀請肢障輪椅選手參賽。

「打造美好的運動城市，是台北市體育局的願景，今年第一次嘗試邀請輪椅選手一起參與台北馬拉松，從賽事場地、設備去調整，可以讓所有喜歡運動的選手找到舒適的運動空間。」台北市政府體育局李再立說。

今年全程馬拉松報名非以抽籤方式，採額滿提早截止的報名方式，今天中午已開放報名；半程馬拉松明天上午10點開始報名。

退役網壇名將盧彥勳去年擔任鳴槍嘉賓，看哥哥盧威儒跑出半程馬拉松最佳成績，今年也實踐承諾跟進報名半程馬拉松，他笑說：「一開始看他跑，想說他都可以完賽，後來自己開始跑，原來也沒那麼簡單。」

盧威儒分享，盧彥勳畢竟是選手出身，「隨便跑」的速度都能輕鬆超越自己，且盧彥勳現在幾乎都是在帶選手的空檔時間訓練，往往是正中午，毅力讓他直喊佩服。

盧彥勳 台北馬拉松

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