高球／加拿大高球賽錢珮芸並列32名 蕾托獲LPGA首冠

中央社／ 台北29日電
錢珮芸。 LPGA臉書
錢珮芸。 LPGA臉書

台灣旅美高球女將錢珮芸今天在加拿大女子高球公開賽最終輪打出70桿，4輪合計276桿，並列第32名；而南非女將蕾托（Paula Reto）繳出67桿，上演逆轉秀，以總桿數265桿首度在LPGA封后。

加拿大女子高球公開賽在加拿大渥太華舉行，韓國選手安娜琳（Na Rin An，音譯）、崔慧珍（Hye-jinChoi）前3輪結束並列領先，今天展開最終回合賽事。

32歲南非女將蕾托最終回合出發前仍落後1桿，今天繳出5鳥、吞1柏忌的精彩表現逆轉超車，4輪合計以低於標準19桿的265桿，拿下生涯首座美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）冠軍，成為LPGA巡迴賽史上第4名由來自南非的選手獲得冠軍。

美國女將納莉．柯達（Nelly Korda）今天打出67桿，4輪合計266桿，與崔慧珍並列第2；安娜琳最終輪表現不理想，苦吞2記要命的雙柏忌，打出72桿，4輪總桿數269桿，並列第6。

台將部分，錢珮芸前一場在北愛爾蘭世界邀請賽以並列第4作收，繳出個人近5年來最佳成績，這次在加拿大女子高球公開賽前3輪各揮出66、71、69桿，最終輪表現平平，抓下5鳥，另有4柏忌，單日以70桿繳卡，4輪合計以低於標準8桿的276桿，並列第32。

徐薇淩、侯羽桑今天都打出71桿，4輪總桿數各為281桿、286桿，分別並列第61、76名。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

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