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羽球／山口茜若連兩週封后 戴資穎得讓出剛坐熱的球后寶座

聯合新聞網／ 綜合報導
若日本一姊山口茜連兩週封后，小戴恐怕又要交出球后寶座。 美聯社
若日本一姊山口茜連兩週封后，小戴恐怕又要交出球后寶座。 美聯社

世界羽球錦標賽結束後，日本羽球公開賽緊接著將在明天舉行，台灣一姊戴資穎雖無緣世錦賽冠軍仍在今天重返世界第一，不過若日本一姊山口茜連兩週封后，小戴恐怕又要交出球后寶座。

戴資穎在日前結束的世錦賽四強不敵中國好手陳雨菲，本屆以銅牌作收，不過當時就已確定，不論世錦賽最終結果如何，都確定戴資穎能在比賽後隔週重新登頂，積分榜上再度超越山口茜，將位居球后週數刷新至第214週，仍是史上最高紀錄。

戴資穎的世界排名積分在今年5月被日本好手山口茜超車，暫離球后寶座將近4個月，如今雖再次奪回球后頭銜，但若山口茜在日本賽衛冕，有機會在下週擠下戴資穎變回女單第一，相反地如果山口茜和冠軍失之交臂，他依舊無法超越戴資穎。

戴資穎生涯在超級賽一共拿下12冠，世界巡迴賽累積14冠，在世界羽聯大獎賽拿下3冠，三項頂尖賽事合計拿下29冠，超越中國傳奇名將王儀涵的27冠紀錄，為羽球女單的世界紀錄，更有望在本季締造新猷，達成史無前例的30冠紀錄。

日本 小戴 戴資穎

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