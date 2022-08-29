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跆拳道／羅嘉翎塔林公開賽摘金 為巴黎大獎賽暖身

中央社／ 台北28日電
東京奧運跆拳道銅牌好手羅嘉翎。 （文化局提供）
東京奧運跆拳道銅牌好手羅嘉翎。 （文化局提供）

一掃連2場賽事失利的陰霾，東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎今天在跆拳道塔林公開賽女子57公斤級金牌戰以2比0擊退韓國選手金優貞，拿下金牌，也為9月巴黎大獎賽做暖身。

20歲的羅嘉翎去年拿下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌，歷經受傷直到今年5月奧地利公開賽才迎來奧運後國際賽首戰，便一舉拿下銅牌。

不過，今年6月起跆拳道新規則上路，從以往的3回合的「總分制」改為「回合制」，羅嘉翎在羅馬大獎賽、盧森堡公開賽都在首戰落敗，這次出征在愛沙尼亞舉行的2022年塔林（Tallinn）公開賽，除了適應新規則外，也希望爭取更多巴黎奧運積分，並備戰9月2日登場的巴黎大獎賽。

羅嘉翎這次在塔林公開賽女子57公斤級高居頭號種子，首輪輪空，8強賽、4強賽都遭遇到西班牙選手，分別以2比1、2比0過關，收下金牌戰門票。

羅嘉翎金牌戰迎戰2019年世大運金牌、韓國選手金優貞（Kim Yu Jin，音譯），羅嘉翎最終以2比0勝出，拿下新規則上路以來個人首面金牌。

教練劉聰達接受中央社訪問時表示，羅嘉翎第一場比賽節奏打得很亂，第2場起漸入佳境，且越打越好。

劉聰達透露，新規則前2場賽事失利，讓羅嘉翎一度落淚，但他反而認為是好事，須思考後續要如何改變，包括場上移動、加強體能和動作連接性。

除了增加訓練次數，從原先一天2次變成3至4次，劉聰達指出，羅嘉翎也針對新規則調整動作，「打法變得主動性要多一點，不能一直等反擊」。

台灣選手這次共有3名好手參賽，包括羅嘉翎、陳柏諺、莊昕璇，除了羅嘉翎摘金外，陳柏諺也在男子58公斤級為台灣帶回1面銀牌。

台灣跆拳道代表隊進帳1金、1銀，駐拉脫維亞代表處代表李憲章今天全程觀戰為選手加油，並在第一時間代表總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮及教育部長潘文忠向代表隊轉達誠摯的祝賀與感謝。

羅嘉翎 跆拳道

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