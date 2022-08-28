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羽球世錦賽／就問怎麼輸？球王安賽龍一局未失奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安賽龍奪冠後接受歡呼。 美聯社
安賽龍奪冠後接受歡呼。 美聯社

去年東京奧運摘下金牌的丹麥「世界球王」安賽龍，相隔一年重返東京再度打進世錦賽金牌戰，今天面對世界排名17的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）再延續東奧開始的超高奪冠率，輕鬆以21：5、21：16收下勝利，雙手高舉後仰躺球場，迎接個人第2面世錦賽金牌。

28歲的安賽龍在2017年首度打下世錦賽金牌，2020年開始戰績更穩定，當年個人收下4冠，2021年戰績更出色，東京奧運打下金牌後，包括丹麥公開賽、印尼公開賽、年終賽都收穫金盃；今年賽季安賽龍維持高檔演出，除德國公開賽「僅」打進4強，瑞士公開賽和泰國公開賽第二輪退賽，全英公開賽、歐錦賽、印尼名人賽、印尼公開賽和馬來西亞公開賽都是最後冠軍。

以頭號種子之姿重返東京，安賽龍世錦賽一路闖關，昨天4強賽擊敗我國「一哥」周天成，今天面對列16種子的昆拉武特也掌握局勢，首局只讓對手拿下5分，第2局也在14：12下連拿6分取得「金牌點」優勢；昆拉武特雖連續瓦解4個金牌點，最終仍因回球出界，讓安賽龍迎接對戰5連勝和本季第6冠。

安賽龍今年世錦賽6戰全都直落2勝出，和周天成的4強賽歷時52分鐘，是6戰打最久的一場。男單金牌戰後馬上舉行頒獎典禮，突破「8強魔咒」的小天也登上頒獎台，掛上生涯第一面世錦賽獎牌。

世錦賽 周天成 歐錦賽

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