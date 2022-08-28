美網／最後一舞！ 大小威廉絲獲頒外卡重現傳奇女雙

美國指標女將小威廉絲（Serena Williams）預計美網後退休，大會也獻上最後賀禮，今天宣布頒發女雙外卡給小威和姊姊大威廉絲（Venus Williams），讓這對傳奇姊妹檔在家鄉大滿貫最後合拍。

威廉絲姊妹除了單打戰績顯赫，合作的表現也十分驚人，堪稱網球史上最佳搭擋組合之一，姊妹倆一起拿下14座大滿貫金盃，且是完成過2次「全滿貫」，另外拿過3枚奧運金牌；姊妹倆首度一起高捧美網金盃已是上個世紀的1999年，同年美網小威收下生涯第一座女單大滿貫冠軍，開啟23座大滿貫的傳奇紀錄。

從2014年美網後，威廉絲姊妹就不曾在紐約聯手，最近一次大滿貫攜手也要回溯到2018年法網，明天點燃戰火的2022年美網再次攜手，讓年度壓軸的大滿貫再添話題。

下月底要滿41歲的小威，月初宣布今年美網後結束27年選手生涯，她生涯大滿貫冠軍數共39座，包括23座單打冠軍、14座女雙金盃和2座混雙冠軍，和傳奇女將金恩（Billie Jean King）並列史上第3，僅次於寇特（Margaret Court）的64座和「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）的59冠。

美網雙打賽程將在當地周三登場，在此之前威廉絲姊妹都有單打賽程先登場，小威首日賽程夜場7點（台灣時間30日早上7點）面對蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinic），大威首戰排在第2日，對手是比利時范優凡克（Alison van Uytvanck）。