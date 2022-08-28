羽球／戴資穎即將回歸球后卻無「大賽冠軍」加持 外媒：還能等多久？
台灣羽球一姊小戴戴資穎，昨（27）日在2022世界羽球錦標賽四強中不敵中國好手陳雨菲，本屆以銅牌作收，無緣冠軍戰，戴資穎即將重返球后寶座，繼續推進世界紀錄，但世錦賽、奧運等大賽均無收穫過金牌，讓外媒直呼「還能等多久呢？」
戴資穎上屆世錦賽時，在冠軍戰不敵日本好手山口茜，最後以銀牌作收，追平台灣選手最佳紀錄。而本屆則是在四強賽即遇到「宿敵」陳雨菲，雙方第24次交手，小戴雖然在決勝局6度化解賽末點，但最後仍是以21:15、14:21、18:21吞下敗仗，無緣「世界冠軍」。
本屆世錦賽戴資穎在四強前哨擊敗泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）後，即有被問到，至今仍沒有世界冠軍一事，當時她表示「我只是努力做好我的本分，沒有想太多」。雖本屆仍無緣金牌，但連續兩年在世錦賽上有獎牌進帳，小戴已經是台灣第一人。
戴資穎奧運、世錦賽最佳成績都是銀牌，雖是世界球后紀錄保持人，但一直無「大賽金牌」的加持，而戴資穎目前已經28歲，並且曾經有過退休念頭，讓外媒感嘆「戴資穎無非是世界上最令人讚嘆的女子單打球員，但她仍在尋求奧運和世錦賽的金牌，她已經28歲並有退休計畫，還能等多久呢？」
I have no doubt in my mind she is the most awe-inducing women's singles shuttler I have seen... but Tai Tzu Ying's wait for an Olympic gold or World Championships gold continues. 28 now, she's already considered retirement, how much longer? pic.twitter.com/dDfKQGT8du— Vinayakk (@vinayakkm) 2022年8月27日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言