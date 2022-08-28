高球／聖托盃世界業餘女子賽 中華隊排第六寫18年最佳

第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽27日在法國落幕，前三輪表現優異、暫列第二的台灣女將陷入低潮，4天來首次無人低於標準桿，最終以147（+3）桿完賽，累計566（-6）桿，在與賽56國獲得第六，寫下2004年之後最佳排名。

比賽規定每隊派2或3人，每輪以桿數較低兩人加總計桿，前三輪暫列第二的台灣女將，最終日在標準桿72桿的聖諾拉布列特奇球場（Golf de Saint-Nom-La- Brèteche）共抓4隻小鳥，卻吞下10個柏忌，決勝輪147（+3）桿，4天總和566（-6）桿排名第6，雖寫下近年來最佳排名，惜未能超越2004年的並列第4。

3位與賽台將，許淮茜抓2鳥、吞3柏忌；前三輪都繳低於標準桿「紅字」、以208桿在個人榜暫列第2的廖信淳抓2鳥、吞4柏忌，打出本次賽事首次高於標準桿74（+2）桿，總和282（-4）桿，在個人榜與兩位西班牙選手並列第7、與榜首僅差3桿；黃亭瑄全場未獲小鳥、吞3柏忌，以75（+3）桿完賽。

廖信淳表示，攻果嶺的鐵桿和推桿都發揮不佳，「今天好像喪失了點平常心，多達4次三推。」黃亭瑄也因鐵桿失準，無法創造抓鳥機會，與一天前的67桿相去甚遠，她說：「鐵桿總是無法靠近旗位，甚至連開球也比較歪。」

瑞典選手合力打出決勝輪次佳的139（-5）桿，四天總和與美國同為559（-13）桿，因未列入計桿的選手以73桿、優於美國的74桿，成為本屆賽事的團體冠軍，衛冕的美國屈居亞軍。日將橋本美月、上田澪空攜手繳決勝輪最佳138（-6）桿，與德國並列第3。

美國華裔業餘名將張斯洋以決勝輪次佳69（-3）桿繳卡，個人總和279（-7）桿和瑞典厄滕格倫（Meja Ortengren）、德國布里姆（Helen Briem）並列，成為非正式紀錄的個人榜第一，使她輝煌的戰功再添一筆。張斯洋2022年NCAA女子高球錦標賽、2021年美國青少女高球錦標賽及2020年美國女子業餘高球錦標賽，都贏得個人冠軍。

聖托盃結束後，第32屆艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽，31日到9月3日繼續在法國國家球場（Le Golf National）及聖諾拉布列特奇球場（Golf de Saint-Nom-La- Brèteche）揭幕，我國將由蘇晉弘、洪昭鑫、呂孫儀代表出賽。