高球／加拿大女子公開賽第3輪 錢珮芸揮69桿並列第25

台灣旅美高球女將錢珮芸今天在加拿大女子高球公開賽第3輪抓下2鳥，揮出69桿，3輪合計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第25名，也是晉級的3名台將之中表現最佳。

加拿大女子高球公開賽在加拿大渥太華舉行，由於第2輪比賽一度因雨中斷，共36名選手未能如期完成比賽，因此先在今天比賽登場前完成補賽，再展開第3輪賽事，台灣選手徐薇淩、錢珮芸、侯羽桑均晉級週末決賽。

徐薇淩、錢珮芸首輪揮出66桿，一度並列第6，第2輪雙雙打出71桿，排名下滑第32名。錢珮芸今天前9洞、後9洞各射1鳥，打出69桿，3輪合計以低於標準7桿的206桿，暫並列第25名。

徐薇淩今天從第10洞出發，前9洞進帳2鳥後，轉場後遭遇亂流、苦吞4柏忌，揮出73桿，3輪合計210桿，暫時並列第60。而侯羽桑第3輪爆桿，揮出76桿，3輪總桿數215桿，排名第78。