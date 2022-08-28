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網球／大坂直美向偶像致敬 讚小威廉絲為網壇最大力量

中央社／ 紐約27日大坂綜合外電報導
前球后大坂直美。 美聯社
前球后大坂直美。 美聯社

美國網球名將小威廉絲準備打完本屆美國公開賽後退休，日本好手大坂直美今天向生涯拿過23座大滿貫女單冠軍的偶像致敬，稱她是網壇「最強大的力量」。

大坂直美（Naomi Osaka）2018年在美網女單決賽擊敗小威廉絲（Serena Williams），讓對方無法拿下追平紀錄的第24座大滿貫金盃。法新社報導，大坂直美表示，她一想到小威廉絲即將退休，就不禁流下淚水。

24歲、拿過4座大滿貫冠軍的大坂直美是混血兒，母親是日本人，父親則是海地裔美國人。她說，小威廉絲為少數族裔球員開闢了一條路。

大坂直美說：「她的影響極為深遠，甚至無法用言語來形容。」

「她對這項運動做出重大變革，把網球介紹給許多從未聽過這項運動的人。我認為自己就是她各項事蹟下的產物，如果不是威廉絲姊妹和她們整個家族，我今天不會站在這裡。我真的十分感激她。」

「老實說，我認為她是網壇最大的一股力量。我這麼說，不是有意輕忽費德瑞（Roger Federer）或納達爾（Rafael Nadal）的貢獻，我只是覺得小威廉絲在網壇史上地位無人能及。」

「真的很榮幸能看她打球。她給了我們機會再多看一下她場上的英姿。」

大坂直美表示，小威廉絲本月稍早在「時尚雜誌」（Vogue）發文宣布退休計畫之前，她就懷疑小威有這樣的打算。

她表示，小威廉絲發布退休宣言之前在多倫多的比賽，讓她很有感觸。她說：「真的很奇怪，在小威廉絲宣布退休前，我看了她在多倫多的第1場比賽，不知道怎麼回事，我就是感應到了，就哭了起來。」

「我有點感覺到她在為最後一次美網做準備，所以我就開始哭了起來。隔天她就做出宣布。」

「我當時心想，天啊，這就是心死的感覺。」

大坂直美表示，小威廉絲啟發新一代的非裔球員勇闖網壇。

她說：「對我來說，這是最明顯不過的了。如果各位看看每個有我們膚色的人，很顯然的，我們都是跟隨她的腳步。」

小威廉絲 大坂直美 美網

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