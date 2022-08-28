泳渡澎湖灣競技 南非選手奪泳渡組5000公尺冠軍

2022泳渡澎湖灣活動，今天在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域展開，來自南非的Brett Coetzee以1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌，全障運金牌選手林育夙代言後因確診無法參賽。

2022泳渡澎湖灣活動，今天清晨6時和9時分別在西嶼大菓葉與馬公觀音亭2處海域，由議長劉陳昭玲、台北市體育局長李再立、南投縣副縣長陳正昇、澎湖縣教育處長蘇啟昌與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人共同鳴笛後，依序下水展開挑戰，大會呼籲所有選手慢慢游，欣賞世界最麗海灣的景色。

泳渡澎湖灣活動的重頭戲5000公尺「泳渡組」有326名選手，清晨6時自西嶼大菓葉漁港下水，來自南非的Brett Coetzee以1小時44分18秒奪得跨島5000公尺金牌，首次挑戰泳渡的鐵人好手張綺文則以1小時45分30秒，獲得第二，以1秒之差的田恩瑋獲得第三。