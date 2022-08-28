網球／克里夫蘭網賽 詹皓晴女雙4強止步

台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子在克里夫蘭網球賽女雙4強賽，比賽歷經停電延宕後恢復進行，仍未能扭轉落後局面，以直落2不敵美國的馬蒂內茲與澳洲的培瑞斯。

詹皓晴與青山修子這組「台日聯軍」8月上旬拿下聖荷西女網賽亞軍後，連續2站賽事都失利、首戰就遭到淘汰，轉戰在美國俄亥俄州舉行的克里夫蘭網球賽後，總算揮別近期陰霾，連過2關闖進4強，且一盤未失。

詹皓晴與日本搭檔青山修子4強賽對手為大會第2種子的美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲女將培瑞斯（Ellen Perez）所組成的「美澳組合」。

詹皓晴與青山修子開賽發球局失守後，第4局連續挽救2個破發點，保住發球局，但盤末再度遭到破發，以1比6讓出首盤。

兩組人馬在次盤上演激戰，「台日聯軍」儘管在第5局發球遭到攻破，但隨後在第10局還以顏色且化解對手賽末點，雙方激戰至搶7，比賽卻因停電而延賽。

比賽延後1天再戰，面對對手擁有6個賽末點，「台日聯軍」未能克服劣勢，最終以6比7（0比7）落敗，無緣決賽。