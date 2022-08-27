自由車／輪動台灣曾文溪站 KS車隊杜冠緯地主優勢封王

由CICLOVATION握把帶、KS升降座管、NOVATEC輪組、SYB昇陽自行車等四家知名品牌發起，聯合21家台灣自行車產業品牌共同支持的輪動台灣Gravel Fundo系列賽事，第3站台南曾文溪站賽事再次於台南登場，Gravel男子組最後由來自KS車隊的杜冠緯以地主優勢率先進場封王，而女子選手毫無懸念的由南寶樹脂車隊的蔡雅羽完成3連霸。

Gravel礫石車是近年來歐美國家最盛行的單車活動，結合公路車的輕巧與登山車的穩重，讓礫石車越來越受到歡迎，在炎炎夏日中有超過200位熱愛礫石車的選手來到台南KS Bike Park，參加Gravel Fundo第三站的賽事。本站賽道全長40公里，結合柏油路、礫石路、土坡路等混合路面，讓此項賽事更增添多元的微越野樂趣，也更考驗選手對於自行車掌控的技巧與經驗。

Gravel Fundo 台南曾文溪站設有6項分組賽事，共計有Gravel 男子組、Gravel 女子組、E-Gravel組、E-MTB組，MTB男子組以及MTB女子組，其中MTB男、女子組由南寶樹脂車隊的李懿宸、蔡雅羽完成3連霸；E-Gravel組，現職日南國中的教練江思翰不畏年輕選手也完成3連霸；賽事重頭戲的Gravel男子組則是由地主KS車隊杜冠緯，也靠著地主優勢率先進場封王。

杜冠緯騎自行車已經超過19年，儘管自己現在已是KS座管的工程研發人員而非選手，但他仍然堅持在單車比賽留下紀錄的夢想，每日下班後都練車兩個小時，杜冠緯說：「自己最熱愛的事情就是騎自行車，也非常專注投入在喜歡的事情，每天都要訓練2到3個小時，還特地找到自行車相關產業凱薩克，將生活重心都投入在其中，今天賽前自己也騎了6、70公里當作熱身。」

南寶樹脂車隊的25歲一姐蔡雅羽和20歲一哥李懿宸前兩站都已經封王，第3站長度從上站30公里增加到40公里，兩人積極進攻，在終點前10公里李懿宸摔車連帶波及到旁邊的蔡雅羽，但並沒有影響到兩人表現，最終李懿宸1小時16分55秒6、蔡雅羽1小時17分03秒92再度完成3連霸。