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跆拳道／品勢女孩選上對打國手 侯佳妤U18亞青跆拳道鍍銅

中央社／ 台北27日電
華僑高中小將侯佳妤（中）27日在U18亞洲青年跆拳道錦標賽女子49公斤級摘銅，她說，因為這面獎牌，讓她在對打增添了更多信心，返台後她將參加全國青少年跆拳道錦標賽。（陳廖霞提供）
華僑高中小將侯佳妤（中）27日在U18亞洲青年跆拳道錦標賽女子49公斤級摘銅，她說，因為這面獎牌，讓她在對打增添了更多信心，返台後她將參加全國青少年跆拳道錦標賽。（陳廖霞提供）

身為品勢選手，侯佳妤卻意外選上對打國手，她踏上這場如夢似幻的旅程，今天則在U18亞洲青年跆拳道錦標賽拿下女子49公斤量級銅牌，連她自己都不敢相信。

在越南胡志明市舉行的U18亞洲跆拳道錦標賽，今天劃下句點，台灣隊靠著來自華僑中學的侯佳妤，在4強賽以0比2不敵地主越南選手，替台灣再添1銅，這次賽會累計共拿下1金、3銀、2銅。

侯佳妤是屏東女孩，為了精進自己品勢功力，離鄉背井來到台北唸書，會選上U18亞青國手，她承認完全是一場意外。

當時一年多沒接觸對打的侯佳妤，因想參加全國青少年跆拳道錦標賽，所以藉由U18國手選拔賽來找感覺，沒想到竟脫穎而出入選國手，「能夠選上我和教練都嚇了一跳，還以為自己是在作夢」。

台灣U18亞青代表隊總教練陳廖霞笑說，當初看到品勢女孩選上國手，她也不禁問到：「進入國家隊有沒有什麼期待。」沒想到侯佳妤告訴她：「不要哭，可以撐下去就成功了。」

如今侯佳妤在U18亞青鍍銅，陳廖霞認為，這個小女孩可以成功的關鍵，除了堅持，「她也懂得去享受比賽」

侯佳妤透露，因為這面獎牌，讓她在對打增添了更多信心，返台後她將參加全國青少年跆拳道錦標賽，「這場比賽有年齡限制，今年是我最後一次參加這場比賽，接下來我會放開來打，沒有這麼多壓力」。

今天比賽還有一個小插曲，由於全隊無論選手還是教練，都聲嘶力竭替台灣隊的選手加油，賽後包括陳廖霞與侯佳妤，都是以「失聲」狀態受訪，陳廖霞笑說，大會裁判也有些懷疑，還特別跑來詢問是不是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

在越南胡志明市舉行的U18亞洲青年跆拳道錦標賽，台灣女將侯佳妤（左3）27日在女子49公斤級賽事再添1銅，今年台灣隊累計共拿下1金、3銀、2銅。（陳廖霞提供）
在越南胡志明市舉行的U18亞洲青年跆拳道錦標賽，台灣女將侯佳妤（左3）27日在女子49公斤級賽事再添1銅，今年台灣隊累計共拿下1金、3銀、2銅。（陳廖霞提供）

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