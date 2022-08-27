羽球世錦賽／連化解6賽末點功虧一簣 戴資穎不敵陳雨菲奪銅

世界羽球錦標賽我國羽球一姊戴資穎今天在女單4強賽與中國大陸陳雨菲上演今年第5度的對決，儘管戴資穎在決勝局一度化解對手6個賽末點，但最終仍以21：15、14：21、18：21敗下陣來，雖無法連續兩年挺進決賽，但個人世錦賽生涯累積1銀、1銅，也追平「羽球精靈」鄭韶婕的史上最佳成績。

去年世錦賽拿下銀牌，也是個人生涯首面世錦賽獎牌的戴資穎，今年她再度挺進到4強賽，已確定至少銅牌起跳，而對手則是今年已經4度碰頭的陳雨菲，上演兩人生涯的第24次對決。

首局賽事戴資穎的前後吊球和刁鑽的球路就讓陳雨菲防不勝防，開賽後直接拉出一波11：3的攻勢進入技術暫停，不過下半局陳雨菲也加快步調、轉守為攻，一度追到僅剩4分差距，但戴資穎關鍵時刻先靠著一次對角小球止血，並且以21：15先下一城。

換場後戴資穎在重新適應風向的情況下，與陳雨菲也展開激烈的拉鋸，雙方在打到9：9後，戴資穎一次壓在邊線上的直線加壓讓陳雨菲沒有防守機會，並以11：9進入技術暫停，不過下半局陳雨菲又展開猛烈反撲，反觀戴資穎卻錯過幾次主動進攻的機會，讓陳雨菲反以21：14將戰線拉至決勝局。

戴資穎苦戰3局不敵陳雨菲，世錦賽銅牌作收。 法新社

第三局戴資穎雖然試圖靠著大角度的吊球讓陳雨菲不斷跑動，但卻連續出界，讓陳雨菲上半局以11：4領先，換場後戴資穎雖然一度追到5分差，但陳雨菲隨即展現嚴密防守讓戴資穎久攻不下，並在20：12時取得8個賽末點。

在戴資穎成功化解了前5個賽末點後，陳雨菲一度申請傷停，並在回到場上後擊出相當接近邊線的殺球，最終判決出界，戴資穎化解了第6個賽末點，只可惜戴資穎下一波斜線進攻出界，最終以18：21吞下敗仗，無緣爭金。

戴資穎雖然無緣連續兩年挺進冠軍賽，但個人在世錦賽累積1銀、1銅也已經追平「羽球精靈」鄭韶婕的世錦賽我國最佳成績，加上周天成的銅牌，我國本屆進帳兩面銅牌，也追平2010年的女雙程文欣／簡毓瑾、混雙李勝木／簡毓瑾拿下2銅的單屆最佳成績。