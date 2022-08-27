專任運動教練協會正式成立 吳清標當選首屆理事長

中華民國專任運動教練協會在今天舉行成立大會，來自全台各地的專任教練齊聚一堂進行第一屆理監事選舉，最終由中華田徑協會副理事長吳清標當選理事長，副理事長則為簡祈昌、陳韋涵、朱木炎、林育信、葉明春，並指派祕書長為邱為榮，未來協會將會致力於為專任教練爭取相關權益，並成為與主管機關間的溝通平台。

曾在民國88年成立，並在98年註銷的中華民國專任運動教練協會，在我國專任運動教練截至今年已經聘用超過1000人的情況下，於日前決定進行重組，希望為專任運動教練重新建構發聲平台，確保教練能更有保障的環境下，共同提升專業素養、運動訓練績效，為我國運動教練制度與競技運動在國際競爭力做出貢獻。

中華民國專任運動教練協會今天舉行成立大會。圖／中華民國專任運動教練協會提供

而這次專任運動教練協會重組，也引發國內亞奧運種類之專任運動教練的熱烈響應，會員人數逼近600人，在今天的成立大會中來自全台各地的教練也齊聚在陽明高中體育館參與會議，包括中華奧會主席林鴻道、體育署代理署長林騰蛟、台北市市長候選人蔣萬安、陳時中等人都到場支持。

而第一屆的理監事選舉，最終由吳清標當選首屆理事長，吳清標表示，專任運動教練任用立法已經過14年，落實「國民體育法」及「教育人員任用條例」，以增額方式聘用優秀教練進入各級學校，從事競技運動扎根與培育選手的工作，是基層與具備資格的教練一直殷殷期盼的大事，為促使這一步他也將支持投入，希望讓更多年輕運動教練任用的夢想付諸實現。

吳清標指出，除了希望爭取更多的專任運動教練員額外，更重要的還是要為專任教練的權益發聲，建構與體育署和相關主管單位間的溝通平台，「今天看到來自全台的教練齊聚一堂，有年輕的，也有準備要退休的，大家都是希望台灣的體育能夠更好。」