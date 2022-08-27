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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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羽球世錦賽／兩局拉鋸仍輸天敵安賽龍 周天成銅牌作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成世錦賽四強戰被直落二不敵安賽龍無緣爭金，以銅牌成績作收，仍寫下個人最佳紀錄。 法新社
周天成世錦賽四強戰被直落二不敵安賽龍無緣爭金，以銅牌成績作收，仍寫下個人最佳紀錄。 法新社

在日本舉行的羽球世錦賽今天進行4強準決賽，已創下個人生涯最佳成績的我國一哥周天成今天與世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）爭奪冠軍賽門票，最終周天成就以15：21、17：21不敵安賽龍無緣爭金，以銅牌成績作收。

過去曾4度在世錦賽8強止步的周天成，昨天8強賽面對印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），在決勝局被對手率先取得5個賽點的情況下，周天成局末卻狂拉尾盤連拿7分，逆轉搶下生涯首張4強門票，不僅改寫我國本土球員在世錦賽男單的最佳紀錄，也以32歲又7個月之齡成為生涯首度打進世錦賽4強賽最老的球員。

不過今天4強賽周天成的對手是今年已經拿下5冠的世界球王安賽龍，兩人生涯過去17度對戰安賽龍拿下15勝，而周天成最後一次從安賽龍手中拿下勝利，已經是2019年的年終賽，目前則處在對戰6連敗。

面對近況極佳的安賽龍，周天成今天也沈著應戰，開賽後雖然被對手連拿3分，但他仍是耐心的與安賽龍多拍來回追回2分，不過身材高大的安賽龍也利用幾次過高的回球連續進攻得分，並以11：5進入技術暫停。

暫停過後周天成連續打出2顆精彩的壓線球緊咬住比分，加上嚴密的防守讓安賽龍的進攻變得綁手綁腳，周天成在局中一度追到13：16，不過安賽龍仍是以21：15率先搶下首局。

換場後周天成一度取得4：2領先，並在開局前段都還保持領先，不過局中安賽龍一波6：0逆轉戰局，但周天成的戰術在第二局也明顯作出調整，連續數波在網前的操作，讓他重新要回領先優勢，也讓安賽龍的殺球難以施展。

但該局尾聲安賽龍也做出應對，不斷將球吊往後場，再製造進攻的機會，並在20：16時取得4個賽末點，儘管被周天成化解了第1個，但最終安賽龍仍是以21：17勝出，搶下冠軍賽門票。

周天成雖然無緣金牌戰，不過拿下銅牌仍是創下個人世錦賽最佳成績，在我國男單史上也僅次於印尼轉籍的陳鋒在1999年拿下的銀牌。

周天成 世錦賽 羽球

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