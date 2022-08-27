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籃網球／中華隊授旗出征亞錦賽 爭亞室運參賽資格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華籃網球代表隊將啟程新加坡參加2022亞洲籃網球錦標賽。圖／中華民國籃網球協會提供
中華籃網球代表隊將啟程新加坡參加2022亞洲籃網球錦標賽。圖／中華民國籃網球協會提供

2022亞洲籃網球錦標賽將於9月3日在新加坡OCBC體育館開幕，共有11國代表隊參賽，中華隊預賽分在C組，同組有馬來西亞及汶萊隊 ，中華隊今天由中華民國籃網球協會副理事長陳國儀、理事張俊峰聯袂授旗後，預定9月1日啟程前往新加坡，首場賽事定9月4日出戰汶萊。

這項比賽前8名將取得明年亞洲室內暨武藝運動會籃網球賽參賽資格，前2名取得參加明年世界盃籃網球賽亞洲代表權。陳國儀今天在授旗後，期勉女將打出佳績，為國爭光。目前擔任亞洲奧會財務委員會主席的陳國儀，多年來大力促成亞洲奧會將籃網球納入，使得明年11月在泰國曼谷舉行的亞洲室內暨武藝運動會增加籃網球競賽，這是籃網球運動發展的新里程碑。

今天參與授旗的張俊峰，甫自鶯歌國中調任鷺江國中校長，多年來支持籃網球運動在新北市發展，暑假期間協助女將操練，他也期待台灣隊能旗開得勝，奪得佳績凱旋。

中華籃網球代表隊於今年5月底正式成軍，在台北護理健康大學與鶯歌國中進行集訓，由資深籃網球教練黃翊瑄領軍，教練團還包括潘沛婷、李羿嫻及運動傷害防護員郭霖，隊長由2019泰國邀請賽國手林采蓁擔任，隊員不乏現役和退役的籃球員，包括邱怡禎、張文瀞、陳亭羽、黃渝文、萬詩婷、劉書廷、林岑、辜彥慈、張欣然、鄭靖穎和鍾育庭，其中已有超過一半的隊員曾經參加過籃網球國際賽事，全隊對於此次參賽相當有信心，期待這次出賽能火力全開，奪得好成績。

籃網 中華隊

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