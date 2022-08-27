體操／華南小小體操營移師台中 培育我國未來之星

我國羽球一姊戴資穎將於本日4強賽再戰中國好手陳雨菲，同時這也是兩人今年第5度對決，官網也以「勢均力敵，勝負難料」形容本場比賽，對此小戴也稱讚對方攻守兼具是位好對手。 戴資穎昨日飛刀掃落葉以直落二

2022-08-27 12:59