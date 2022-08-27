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體操／華南小小體操營移師台中 培育我國未來之星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第三屆華南銀行「小小體操營」今天首度移師台中。圖／台中市運動局提供
第三屆華南銀行「小小體操營」今天首度移師台中。圖／台中市運動局提供

第三屆華南銀行「小小體操營」今天首度移師台中，於台體大體操館登場，吸引眾多小將熱情參與，並由國家體操隊總教練林育信帶領小小體操員一起翻滾；台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場並表示，感謝企業舉辦體操營讓運動向下扎根，帶小朋友認識體操，共同培育我國體操未來之星。

李昱叡指出，市長盧秀燕積極打造台中酷運動、酷城市，推廣多項全民運動，帶動城市運動風氣；這次活動擴大舉辦，特別邀請國家代表隊總教練林育信、體操世界錦標賽國手葉政、世界中學生運動會國手莊佳龍等人擔任教練，規劃墊上運動、跳箱、平衡木、單槓、彈簧床運動等課程，也將國際賽事中的寶貴經驗分享給小小體操員，鼓勵小選手在追逐體操夢的路上秉持初衷、努力不懈。

主辦單位提到，華南銀行體系長期投入台灣體育發展不遺餘力，挹注各項運動資源，贊助包括棒球、體操、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，並積極提升台灣在國際的能見度，厚植體育運動實力，帶動國家體育向上發展。

台中市運動局表示，台中市積極推廣運動向下扎根，除每年舉辦市長盃賽事，也積極推動韻律體操、競技體操、有氧體操、彈翻床、兒童體操等的活動、裁判、教練講習會，期盼培育基層優秀運動人才。

今天小小體操營活動，運動局長李昱叡、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽榮譽理事長、華南銀行洪千惠協理、國家體操隊教練林育信等多位來賓均到場出席支持。

林育信 棒球

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