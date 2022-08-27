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羽球世錦賽／小戴妙回應0冠提問 再戰陳雨菲官網評優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎將在世錦賽四強再戰宿敵陳雨菲，官網也點評這會是場勢均力敵的比賽。 美聯社
戴資穎將在世錦賽四強再戰宿敵陳雨菲，官網也點評這會是場勢均力敵的比賽。 美聯社

我國羽球一姊戴資穎將於本日4強賽再戰中國好手陳雨菲，同時這也是兩人今年第5度對決，官網也以「勢均力敵，勝負難料」形容本場比賽，對此小戴也稱讚對方攻守兼具是位好對手。

戴資穎昨日飛刀掃落葉以直落二擊敗泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），並在賽後訪問被問及還沒有「世界冠軍」一事有巧妙回應：「我只是努力做好我的本分沒有想太多。」至於將面對到老對手陳雨菲有什麼感想時，坦言他是位全能型選手：「要是沒有耐心就沒辦法取勝，希望一開賽就能獲得主導權。」

除了談論對手外，小戴與陳雨菲分別都提及球場風向問題，戴資穎表示：「希望能好好準備這場對決，盡量減少失誤」。陳雨菲方面則透露將會先適應風向：「要是對風向沒把握，將無法肯定用何種戰術。」

而兩人重演東京奧運金牌戰對戰組合，也讓BWF官網特別點評會是場勢均力敵的比賽，誰贏都很正常：「陳雨菲擁有良好的球場覆蓋能力，戴資穎則有很好的技巧，不過一直與『世錦賽冠軍』無緣的小戴，本屆賽事將帶著強大的決心挑戰冠軍寶座。」

綜觀生涯，小戴與陳雨菲總共對決24次，兩人今年碰頭4次各獲2勝，但以生涯來論，戴資穎則以17勝取得優勢。

陳雨菲 戴資穎 世錦賽

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