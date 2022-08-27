LPGA／加拿大公開賽次輪 徐薇淩、錢珮芸並列32

台灣職業高球女將徐薇淩，在加拿大女子高球公開賽次輪表現持平，抓2鳥也吞2柏忌，以平標準71桿繳卡，兩回合累計以低於標準5桿的137桿，和錢珮芸雙雙並列32。

加拿大女子高球公開賽在加拿大渥太華舉行，當地時間上午比賽開始前，因大雨攪局賽程延後2個小時才開打，比賽打到當地時間晚間7時49分，仍有36名球員還未完成第2輪賽事，將在第3輪開打前先進行補賽。

LPGA菜鳥選手、來自韓國安娜琳（An Narin音譯），連續兩天沒有吞下任何柏忌，兩回合她累計打下13隻小鳥，目前以低於標準13桿的129桿獨居排頭，並保有2桿的領先優勢。

徐薇淩首回合就打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的66桿，排名一度衝上並列第5，或許是比賽延誤影響比賽節奏，今天她火力稍退，以持平的71桿繳卡，排名也從並列第6下滑至並列32。

至於首日表現精彩、同樣並列第6的錢珮芸，今天則出師不利，從後9洞出發的她，一下場就在第11洞領到雙柏忌，第12洞又苦吞柏忌，所幸她穩住心情，接下來先後在第15、18洞打鳥止血，轉場後又再添2鳥、1柏忌，最終也以平標準桿完賽，連兩回合和徐薇淩平起平坐。

今天台將當中，則以還未完賽的侯羽桑表現最佳，目前只打完前14洞，已打下4鳥、沒有任何柏忌，排名也從首日的並列119，一口氣竄上並列68，大有機會挺進最後兩輪決賽。