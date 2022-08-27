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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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羽球世錦賽／遭周天成神奇逆轉 喬納坦讚：他從不放棄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成化解5個賽末點大逆轉，對手也心服口服。 歐新社
周天成化解5個賽末點大逆轉，對手也心服口服。 歐新社

印尼羽球名將喬納坦（Jonatan Christie）昨天在世錦賽男單8強賽面對我國一哥周天成，在決勝局一度以20：15取得5個賽點的情況下，卻被周天成連追7分逆轉，與生涯首面世錦賽獎牌擦身而過，賽後他也稱讚周天成是一名相當優秀的球員，且從來不輕易放棄。

周天成與喬納坦昨天在8強賽展開激烈的拉鋸戰，在前2局打完雙方各下一城後，喬納坦在決勝局中段逐漸拉大領先差距，並且取得5個賽末點，眼看4強賽門票與世錦賽獎牌就將到手，周天成卻上演戲劇化反撲，先是化解5個賽末點，又靠著連兩次猛攻逆轉關門，賽末連拿7分的表現成為昨天的一大驚奇。

對於遭到32歲的周天成逆轉，喬納坦賽後也直言已經盡了全力，但周天成展現更佳的防守功力，「他是一名優秀的選手，且從來不曾放棄，他今天再次證明這點，令人失望的是我差點就進入4強賽，但結果就是這樣。」

至於周天成本周4場比賽有3場都打超過1小時，在確定贏得個人生涯首面世錦賽獎牌後，他說：「之前我每一次都在8強賽輸球，這一次的比賽我也一直很緊張，很高興我能逆轉，我沒有太多比賽計畫，只是保持專注。」

周天成 世錦賽 羽球

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