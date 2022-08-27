羽球世錦賽／逆轉秀入選BWF最佳好球 周天成：只是保持專注

我國羽球一哥周天成昨日在世錦賽8強戰，上演一場驚奇逆轉秀，總共挽救了5個賽末點，逆轉擊敗世界排名第7名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），成為台灣史上首位挺進4強的本土男單選手，同時也以32歲打破賽史年紀最大打入4強的紀錄，而昨日逆轉致勝一擊也獲選BWF單日最佳好球。

周天成與印尼好手喬納坦激戰了1小時11分鐘，最終以14-21、21-11、22-20帶走勝利挺進4強，其中周天成從15:20急起直追連拿7分，挽救5個賽末點以及比賽中最後的絕殺球，讓他順利獲選進入單日最佳好球，確定獲勝後周天成更是累攤倒地，眼匡泛淚，喬納坦則是抱頭懊悔倒地，兩人隨後仍展現風度擁抱致意。

The one and only Chou Tien Chen with a comeback of epic proportions.



5️⃣ match points saved. 7️⃣ points in a row! 🔥#TotalEnergiesBadminton #BWFWorldChampionships #Tokyo2022 pic.twitter.com/1N1Mfc7cSu — BWF (@bwfmedia) 2022年8月26日

周天成演出逆轉勝後激動的躺在地上。 美聯社

賽後喬納坦也給予周天成高度肯定：「我盡力了，周天成很優秀，他從來不放棄，今天的勝利證明了這點」；至於逆轉奪勝的周天成則坦言自己十分緊張：「我很高興能奪下勝利，我沒有任何計畫，只是保持專注」。他也提到這場地一天前的女單8強才上演西班牙瑪琳躲過4個賽末點大逆轉何冰嬌的戲碼，自己更狂化解5個賽末點贏球，「這一切真的很奇妙，感謝上帝」。

順帶一提，上一位台灣挺進4強的選手為印尼轉籍的陳鋒，他在哥本哈根世錦賽奪下銀牌，而周天成則為台灣「本土」首度進入4強的選手，同時他也打破陳鋒該屆比賽創下年紀最長闖入4強的紀錄，周天成也將於下場比賽面對丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）力拼決賽門票。

雖然生涯對戰球王安賽龍僅有2勝15敗，且近期是6連敗中，但周天成面對天敵仍有正面態度：「回頭看那都是過去的事了，每一場比賽都是新的開始，我不會專注過去的紀錄，只會往未來看並努力戰鬥。」