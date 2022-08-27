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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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高球／聖托盃業餘隊際錦標賽 台灣女將團體暫列第2名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
廖信淳以208（－6）桿暫居個人榜第2名。圖／中華高協提供
廖信淳以208（－6）桿暫居個人榜第2名。圖／中華高協提供

靠最後6洞強拉尾盤，合力抓下4隻小鳥，台灣女將愈戰愈勇，26日在第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽前三輪以419（－9）桿排名再度爬升，與衛冕的美國隊暫列第2名，落後領先的德國隊4桿，廖信淳個人也以208（－6）桿暫居個人榜亞席，有機會挑戰雙冠后。

第三輪重返國家球場，黃亭瑄雖然第一洞先吞柏忌，但隨即重整旗鼓抓下5隻小鳥，打出三天來個人最佳67（－4）桿，個人排名也大躍進，以211桿並列第9名，僅與領者差4桿，「今天的表現還算滿意，鐵桿、推桿都不錯，給自己評80分，但還有再進步的空間。」

廖信淳仍然扮演穩定軍心的樑柱，抓3隻小鳥、2次柏忌，尤其在第13洞與黃亭瑄同時抓鳥，台灣女將更是士氣大振，排名上升，總計前三輪，她抓下11隻小鳥、僅5次柏忌，在參賽3位台灣女將表現最穩定，並以208桿在個人榜暫列第2名。。

黃亭瑄第3輪打出三天來個人最佳67（－4）桿。圖／中華高協提供
黃亭瑄第3輪打出三天來個人最佳67（－4）桿。圖／中華高協提供

廖信淳與黃亭瑄兩人合計137桿，使台灣隊從團體第5名進步為與衛冕的美國隊暫時並列第2名，成為27日決勝輪衝擊個人、團體雙冠后的大熱門。

眾所矚目的台日女將同組對決，黃亭瑄以67：79桿輾壓橋本美月、廖信淳則以70：69桿小負馬場咲希，許淮茜75：72桿不敵上田澪空。黃亭瑄表示，橋本今日狀不佳，雙柏忌、三柏忌各一次，兩人節奏不同，只專人打自己的球，並未特別留意。

台灣女將在聖托盃最佳成績是2004年，由曾雅妮、盧曉琴、余珮琳三人在波多黎各寫下的579桿，與日、韓並列第4名，天后曾雅妮並在個人榜以285桿並列第五，台灣選手有機會在本次賽事同時改寫兩項紀錄。

曾雅妮

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