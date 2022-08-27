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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

柔道／《猛毒》湯姆哈迪參賽獲雙金 對手：他真的太強壯了

運動筆記／ 李吳菊
湯姆哈迪參加柔道比賽獲得金牌。 截圖自推特
湯姆哈迪參加柔道比賽獲得金牌。 截圖自推特

英國知名男星湯姆哈迪(Tom Hardy)過去曾經主演漫威（Marvel）知名電影《猛毒》，以及《瘋狂麥斯：憤怒道》，並且有演出許多好評影劇如《浴血黑幫》，外型相當粗獷，所以一直以來都給人硬派印象。而日前他被捕捉到在由 REORG 慈善機構所舉辦之巴西柔術比賽中現身，不僅如此他還被捕捉到下場一同競賽，並且現場展現其實力不凡。

據悉湯姆哈迪在2011年拍攝《勇者無敵》時飾演 MMA 綜合格鬥選手時接觸到了巴西柔術，之後一直到 2018 年開拍《猛毒》時仍有持續在訓練。此次，前往參加比賽的 REORG 慈善機構，其目的是幫助因身體傷害造成創傷壓力症候群、憂鬱症患者等，透過巴西柔術的訓練，能夠重新使身心重獲健康。當時，湯姆哈迪也是在此機構學習到巴西柔術。

而湯姆哈迪在本次比賽中分別在「GI」及 「No GI」兩個類別中都獲得了金牌，而現場觀眾也錄下了湯姆哈迪現場比賽的畫面，可以看到他的鎖技相當了得，使用了「十字固定」將對手降伏。他的對手退伍陸軍老兵 Danny Appleton 表示：「我直到準決賽前才發現我的對手是湯姆哈迪，我用盡了全力，但他實在比我強太多了，他既強壯又非常有技巧，我感覺比賽過程中手差點要斷了。」

「GI」與「No GI」是什麼?

「GI」是指用於巴西柔術訓練的道服，「No GI」就是指無柔道道服，類似於 MMA 綜合格鬥的方式。

不過由於是地區性的比賽，並未受到太多媒體關注，不過卻讓來參加或是觀賞比賽的觀眾能夠捕捉到湯姆哈迪不為人知的一面，相信在場觀眾與選手都沒有想到自己能與超級巨星走得那麼近，甚至比賽，或許 Danny 可以跟兒子說：「嘿，你老爸曾經被猛毒十字固定過！」（笑）

圖/Twitter

責任編輯：Ian

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