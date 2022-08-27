柔道／《猛毒》湯姆哈迪參賽獲雙金 對手：他真的太強壯了

英國知名男星湯姆哈迪(Tom Hardy)過去曾經主演漫威（Marvel）知名電影《猛毒》，以及《瘋狂麥斯：憤怒道》，並且有演出許多好評影劇如《浴血黑幫》，外型相當粗獷，所以一直以來都給人硬派印象。而日前他被捕捉到在由 REORG 慈善機構所舉辦之巴西柔術比賽中現身，不僅如此他還被捕捉到下場一同競賽，並且現場展現其實力不凡。

據悉湯姆哈迪在2011年拍攝《勇者無敵》時飾演 MMA 綜合格鬥選手時接觸到了巴西柔術，之後一直到 2018 年開拍《猛毒》時仍有持續在訓練。此次，前往參加比賽的 REORG 慈善機構，其目的是幫助因身體傷害造成創傷壓力症候群、憂鬱症患者等，透過巴西柔術的訓練，能夠重新使身心重獲健康。當時，湯姆哈迪也是在此機構學習到巴西柔術。

而湯姆哈迪在本次比賽中分別在「GI」及 「No GI」兩個類別中都獲得了金牌，而現場觀眾也錄下了湯姆哈迪現場比賽的畫面，可以看到他的鎖技相當了得，使用了「十字固定」將對手降伏。他的對手退伍陸軍老兵 Danny Appleton 表示：「我直到準決賽前才發現我的對手是湯姆哈迪，我用盡了全力，但他實在比我強太多了，他既強壯又非常有技巧，我感覺比賽過程中手差點要斷了。」

「GI」與「No GI」是什麼? 「GI」是指用於巴西柔術訓練的道服，「No GI」就是指無柔道道服，類似於 MMA 綜合格鬥的方式。

圖/Twitter

責任編輯：Ian

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