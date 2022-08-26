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跆拳道／1年增重20公斤 謝宗佑U18亞青驚喜奪金

中央社／ 台北26日電
U18亞洲青年跆拳道錦標賽26日在越南胡志明市登場，台灣小將謝宗佑（左3）在男子78公斤級金牌戰遭遇勁敵韓國隊，最終以2比1驚險逆轉奪金。 （陳廖霞提供）中央社
U18亞洲青年跆拳道錦標賽26日在越南胡志明市登場，台灣小將謝宗佑（左3）在男子78公斤級金牌戰遭遇勁敵韓國隊，最終以2比1驚險逆轉奪金。 （陳廖霞提供）中央社

去年全中運，謝宗佑還在征戰男子58公斤量級；今年U18亞洲青年跆拳道錦標賽，他增重轉戰男子78公斤級，今天他連闖4關，並在決賽以2比1逆轉勝南韓選手，驚喜奪金。

U18亞洲青年跆拳道錦標賽今天在越南胡志明市登場，台灣共派出10男、10女參賽，首日共摘下1金、3銀、1銅，其中男子78公斤級的謝宗佑，首度參加國際賽就幫台灣隊「跆回」金牌。

U18亞青台灣隊總教練陳廖霞透露，身材高瘦的謝宗佑，就算賽前猛吃還是不夠，過磅前還得靠著灌水才勉強達到出賽標準，「但是他的速度和靈活度，是臨場最大優勢。」

身高183公分的謝宗佑承認，過去因為身材太瘦，所以對抗性不好，去年全中運結束後，因高度抽高4公分、體重也增加，索性量級也跟著往上調。

U18亞洲青年跆拳道錦標賽26日在越南胡志明市登場，台灣首日共摘下1金3銀1銅，其中男子78公斤級的謝宗佑（中）首度參加國際賽就「跆」回金牌。 （陳廖霞提供）中央社
U18亞洲青年跆拳道錦標賽26日在越南胡志明市登場，台灣首日共摘下1金3銀1銅，其中男子78公斤級的謝宗佑（中）首度參加國際賽就「跆」回金牌。 （陳廖霞提供）中央社

這次亞青謝宗佑前3場出賽，都以直落二擊敗對手。金牌戰遭遇勁敵韓國隊，首局他先以8比2拿下，次局卻以5比6讓出，決勝局他一度陷入2比5落後，他說「當時我真的很緊張。」

謝宗佑回憶，當時比賽只剩30幾秒就結束，他放手一搏，先是靠著一記近身旋踢得手、接著再利用側踩連拿4分，最後以6比5逆轉勝出，才以2比1驚險奪金。

首次參加國際賽就拿下金牌，謝宗佑直言這面獎牌對他意義重大，因歷經低潮的他，心情一度很低落，靠著教練不斷鼓勵才把他拉回軌道，「所以現在我才能有這面獎牌和高度。」

陳廖霞表示，這次所有選手的表現都很出色，因為全隊幾乎都是國際賽菜鳥，能夠拿到好成績令所有人都很振奮，她不忘感謝協會、九太科技及所有贊助商的支持，外界的關心都會化成團隊前進動力。

全中運 跆拳道

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