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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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羽球世錦賽／小戴、小天晉4強 有望突破我賽史最佳

中央社／ 台北26日電
台灣羽球一哥周天成與一姐戴資穎，今天在日本東京舉行的世界羽球錦標賽雙雙晉級4強，除提前確保至少進帳2面獎牌，還有機會改寫2010年台灣隊包攬雙銅的隊史紀錄。 歐新社
台灣羽球一哥周天成與一姐戴資穎，今天在日本東京舉行的世界羽球錦標賽雙雙晉級4強，除提前確保至少進帳2面獎牌，還有機會改寫2010年台灣隊包攬雙銅的隊史紀錄。 歐新社

台灣羽球一哥周天成與一姐戴資穎，今天在日本東京舉行的世界羽球錦標賽雙雙晉級4強，除提前確保至少進帳2面獎牌，還有機會改寫2010年台灣隊包攬雙銅的隊史紀錄。

由於羽球世錦賽不設銅牌戰，因此只要晉級4強，就可確保獎牌提前入袋。

台灣隊史在世界羽球錦標賽累積共拿下3銀、4銅，除戴資穎在去年女單奪銀外，另包括印尼歸化名將陳鋒在1999年男單摘銀，以及「羽球精靈」鄭韶婕2011年所拿下女單銀牌。

而隊史最佳紀錄，則是2010年巴黎世錦賽勇奪雙銅，當年台灣靠著「黃金女雙」簡毓瑾、程文欣，以及簡毓瑾與李勝木的混雙各拿1銅，其中簡毓瑾一人包辦2面銅牌，也是隊史唯一在同年世錦賽拿下2面獎牌的球員。

而回顧台灣羽球史，在世錦賽戰績最佳的球員，則是女單名將鄭韶婕，她曾在2005年世錦賽女單鍍銅，2011年則追平隊史摘銀，個人在世錦賽累積1銀、1銅，至今仍是隊史最佳。

東京奧運銀牌得主戴資穎今天在8強賽，以21比16、21比9輕取泰國女將布莎南（BusananOngbamrungphan），連續2年挺進世錦賽4強，明天若能擊敗中國名將陳雨菲、晉級金牌戰，將為隊史在世錦賽獎牌成色最佳的球員。

而周天成今天歷經3局大戰，並在決勝局化解5個賽末點、連拿7分，後來居上淘汰印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），明天將和現役世界球王、奧運金牌得主安賽龍（Viktor Axelsen）對決。

世錦賽 羽球 戴資穎

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