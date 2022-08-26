全民運直排溜冰賽陳毅帆表現卓越 大比分差距奪金牌

全民運花式溜冰今天在嘉義縣第2天賽事，以各類自由型為主要項目，分別是男女並排短曲，以及男女直排長曲決賽。選手陳毅帆在男子直排長曲決賽，取得極高分數，大幅領先其他選手，順利摘金。

男女並排短曲比賽率先登場，選手需在限定時長2分45秒內完成六項指定動作。其中女子選手以台中市黃婕芯成績最優異，獲得總分45.73，在各項評分皆是該組最高；新北市陳毅帆和台北市楊斯竣表現格外精彩，兩人各有單項評分為分組最高，最後是楊斯竣以總分50.32分暫居領先地位。

直排長曲決賽項目，陳毅帆選手展現出不凡實力，從第一天的短曲到第二天的長曲、決賽，場上表現所向披靡，一路獲得極高分數，最終決賽獲得150.57分，毫無懸念奪下一金，來自桃園市的廖彥維及台南市的陳柏佑，取得90.62和72.53分，兩位選手分別獲得銀牌、銅牌。

相較於男子組態勢分明，女子組則是戰況膠著。新北市的黃詠蘭和台北市的張緻如一路糾纏，從第一日的短曲到長曲，雙方互有領先，各自取得勝場，最終在決賽由黃詠蘭以總分95.40摘金，張緻如以92.80分的些微差距取得銀牌，銅牌則是由來自台中市的黃婕芯，總分91.96分。