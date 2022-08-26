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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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羽球世錦賽／戴資穎晉4強銅牌起跳 明再戰陳雨菲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎挺進世錦賽4強賽，確定至少銅牌入袋。 圖／Badminton Photo
戴資穎挺進世錦賽4強賽，確定至少銅牌入袋。 圖／Badminton Photo

我國羽球一姊戴資穎今天在世錦賽女單8強賽遭遇泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），也是兩人繼今年全英公開賽後再度碰頭，最終戴資穎以21：16、21：9直落二取勝，收下對戰10連勝與4強門票，接下來將與老對手中國大陸陳雨菲爭奪冠軍賽門票。

去年世錦賽拿下銀牌，也是個人生涯首面獎牌的戴資穎，今年重回世錦賽舞台在首輪輪空後，32強與16強賽也都以直落二輕取對手，且單局最多失分僅15分，展現問鼎金牌的實力。

而今天戴資穎在8強賽面對世界排名第12名的泰國布莎南，雙方生涯過去14度交手戴資穎拿下11勝，且目前還處在對戰9連勝，不過今天布莎南也展現極佳韌性，在首局賽事中一路緊咬比分不放，不過戴資穎多變的拍法仍是在16：16後拉出一波5：0鎖定首局勝利。

換場後兩人也持續拉鋸，不過戴資穎的吊球也迫使布莎南不斷在前候場來回飛奔，並在5：5後連續出現回擊掛網的狀況，讓戴資穎以11：6進入技術暫停，下半局戴資穎完全掌控場上節奏，一波8：1的攻勢讓布莎南只能無語望天，最終戴資穎就以21：9直落二勝出，搶下4強賽門票。

戴資穎在晉級4強後，也確定至少銅牌進帳，接下來將碰上今天8強賽擊敗加拿大好手李文珊的陳雨菲，這也將成為兩人今年的第5度、生涯第24度交手，兩人本季前4次碰頭各拿下2勝。

而戴資穎與周天成都挺進4強賽（至少並列銅牌），也將為我國進帳在世錦賽史上的第8、9面獎牌，其中男單陳鋒與女單鄭韶婕過去都有拿下銀牌的表現，戴資穎則是在去年拿下銀牌追平最佳成績，今年兩人將以機會挑戰我國史上首面世錦賽金牌。

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