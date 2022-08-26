羽球世錦賽／安賽龍輕取金廷 明戰周天成爭決賽門票

今年已經拿下5座冠軍的丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），今天在世錦賽男單8強賽遭遇印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），再度展現壓倒性的實力，以21：10、21：10直落二勝出，明天將與我國一哥周天成爭奪冠軍賽門票。

曾在2017年拿下世錦賽冠軍的安賽龍，去年東京奧運如願拿下生涯首面奧運金牌後，過去一年來在男單賽場上幾乎無人能擋，今年已經拿下全英、歐錦賽、印尼兩站和馬來西亞公開賽冠軍，這也讓他被看好將問鼎第二面世錦賽男單金牌。

在世錦賽前3輪賽事中，安賽龍也維持一局未失的好表現，今天面對世界排名第6名的金廷同樣打得輕鬆寫意，僅花41分鐘就以兩個21：10勝出。

安賽龍挺進4強後，接下來將遭遇今天剛改寫個人世錦賽最佳成績的我國一哥周天成，兩人過去在世錦賽曾有過2次交手紀錄，最近一次已經是在2017年，當時兩人拚戰3局後周天成以1：2敗北，而雙方生涯17度交手安賽龍也保有15勝2敗的對戰優勢，且前一次輸給周天成已經是2019年的年終賽。

至於另一組男雙4強賽組合則將由泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）出戰中國大陸趙俊鵬，年僅21歲的昆拉武特今天在8強賽中面對男單衛冕者新加坡駱建佑苦戰3局後勝出，粉碎駱建佑2連霸美夢。