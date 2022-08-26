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兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

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羽球世錦賽／化解5賽末點 周天成連得7分神奇逆轉晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
決勝局周天成硬是化解了對手5個賽末點，生涯首度闖進世錦賽4強！ 法新社
決勝局周天成硬是化解了對手5個賽末點，生涯首度闖進世錦賽4強！ 法新社

我國羽球一哥周天成今天在世錦賽男單8強賽碰上世界排名第7名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），在三局賽事中兩人一路拉鋸的情況下，決勝局周天成硬是化解了對手5個賽末點，還在關鍵時刻靠著殺球連續得分，最終以14：21、21：11、22：20逆轉勝出，生涯首度闖進到世錦賽4強賽。

周天成在昨天16強賽與香港好手李卓耀苦戰71分鐘勝出後，生涯第5度挺進到世錦賽8強賽，而他的對手喬納坦16強賽同樣打得不輕鬆，昨天面對我國好手王子維也打了54分鐘才勝出。

而周天成與喬納坦生涯前9次交手，雖然以3勝6敗屈居下風，不過近兩次交手都是由周天成取勝，其中包括今年全英公開賽8強賽，周天成就以21：10、21：15直落二勝出。

不過今天兩人再度碰頭，喬納坦在首局就靠著優異的殺球角度對周天成造成極大壓力，開賽後一度取得5分領先，儘管局中周天成一度追到3分差，不過喬納坦的猛烈殺球攻勢也讓周天成大多時間只能處於守勢，讓喬納坦以21：14先下一城。

但換場後周天成也重新調整節奏，展現極佳纏功讓喬納坦變得難以施展，失誤與判斷錯誤也比首局多了不少，讓周天成在局中逐漸拉開領先差距，並以21：11將比賽帶入決勝局。

第三局周天成雖然在前段一度領先，不過局中卻被喬納坦連得6分逆轉，並以11：9進入技術暫停，換場後周天成卻出現幾次判斷失誤的狀況，讓喬納坦持續將領先差距擴大到7分，不過周天成局末一度連續化解對手5個賽末點追到20：20，並靠著殺球讓喬納坦回擊出界，反以21：20反取得賽末點，最終周天成就靠著賽末連得7分的神奇表現，以22：20勝出，生涯首度闖進到4強賽。

周天成 世錦賽 羽球

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