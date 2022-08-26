羽球世錦賽／小戴限動稱自己反拍好帥 主播讚迷幻手法太傑出

我國羽球一姊戴資穎昨在16強戰僅花35分鐘就擊敗越南選手武氏妝，其中多次展現迷幻對手的步伐和手法，讓外國主播都忍不住驚嘆，「太傑出了！」

東京世錦賽近期熱烈開打，戴資穎昨天在16強戰首局中段雖遭遇小亂流，但她很快就調整好自己的節奏，最後花35分鐘就以21：15、21：10輕取越南對手，晉級8強。

戴資穎昨役有多次表現引發主播讚嘆，先是在第一局5：1領先時，利用時間差讓對手來不及應對，台灣主播當時驚呼「完全迷惑對手，這是二次動作還是三次動作了吧！」

隨後小戴在12：11領先時來一記反拍，外國球評也讚揚「看看這個揮擊，太厲害了!」戴資穎整場比賽頻頻上演魔術秀，讓外國球評嘖嘖稱奇，直呼「太美了」。

小戴在限動上轉貼好球影片，還稱自己的反拍太帥。 截圖自戴資穎IG

賽後小戴在IG上轉貼球迷放的精彩好球，同時她也順便檢討自己表現不夠好的部分，像是她認為其中一球「應該要往前衝的」、另外一球則說「這反拍太帥」，自己當起球評。