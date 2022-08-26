LPGA／加拿大公開賽復辦 徐薇淩、錢珮芸首輪並列第6

總獎金235萬美元的LPGA加拿大女子公開賽今天在渥太華登場，我國好手徐薇淩、錢珮芸在首輪賽事打出亮眼成績，同樣繳出低於標準桿5桿的66桿，在所有選手中暫時並列第6名，距離領先的南非選手瑞托（Paula Reto）4桿。

過去兩年受到疫情影響停辦的加拿大女子公開賽今年在渥太華復辦，而我國這次共有5名選手參賽，在首輪賽事中，日前剛在北愛爾蘭世界邀請賽打出並列第4名，也是個人本季最佳成績的錢珮芸，今天延續火燙手感，在前9洞就抓下3鳥，後9洞又補上3鳥但也吞下1柏忌，以66（－5）桿暫時並列第6名。

至於過去曾數次在加拿大公開賽出賽，最佳排名為並列25名的徐薇淩，今天首輪同樣表現不俗，在第3至6洞共抓下3鳥，儘管第7洞吞下1柏忌，但來到後9洞後，徐薇淩又在第10、13、14洞抓下3鳥，同樣繳出66（－5）桿成績並列第6名。

而侯家姊妹的妹妹侯羽薔今天也打出低於標準桿2桿的成績，暫時並列第51名，姊姊侯羽桑則是與李旻以73（＋2）桿暫時並列第119名，明天將力拚越過晉級線。

至於32歲的南非選手瑞托，首輪則是抓下9鳥、未吞柏忌，以62（－9）桿的成績暫居領先，而南韓選手安羅林則是同樣單輪未吞柏忌，以64（－7）桿緊追在後。