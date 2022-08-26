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高球／聖托盃業餘賽 廖信淳連2天69桿暫列第2名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參加第29屆聖托杯世界業餘女子高球錦標賽的三位台灣女將（左起）廖信淳、許淮茜、黃亭瑄。圖／中華高協提供
參加第29屆聖托杯世界業餘女子高球錦標賽的三位台灣女將（左起）廖信淳、許淮茜、黃亭瑄。圖／中華高協提供

台灣女將在2022年第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽第二輪雙喜臨門，不僅團隊排名向前推進、暫列第5名，廖信淳在個人排行榜也以138桿暫居亞軍，僅落後領先的瑞典選手1桿。

首輪以低於標準桿2桿暫列第6名的台灣女將，25日移師法國巴黎近郊、標準桿72桿的聖諾拉布列特奇球場，前9洞廖信淳、黃亭瑄表現優異，合抓4隻小鳥、1隻老鷹、2次柏忌，一度以低於標準桿6桿暫列第3名。

後9洞廖信淳繼續追高，不僅未吞柏忌，且再抓2小鳥，以69桿繳卡，累計138桿衝至個人排行榜第2名；黃亭瑄則苦吞2次雙柏忌，所幸最後一洞回穩抓鳥，以73（＋1）桿完賽，兩人合力締造142（－2）桿，兩輪計282桿（－4），在56國暫列第5名，我國另一參賽女將許淮茜76桿。

廖信淳表示，今天開球正常發揮，沒有OB，得以打得更專注，「四個5桿洞最順手，抓獲3隻小鳥，另一洞打Par，2次柏忌都是沒有Par On，又沒能救Par。」

在全長469碼的第五洞抓獲老鷹的黃亭瑄，第二桿以三號木攻上230碼外的果嶺，僅距旗位4碼再推進抓鷹，「可惜後9洞開球較歪，進入樹林大費周章，打了2次雙柏忌。」

台灣女將26日第三輪將重返國家球場，並在當地時間中午12時過後與日本及西班牙選手同組出發，屆時將出現台、日女將同場對決的好戲，包括許淮茜對上田澪空、黃亭瑄對2021年亞太女子冠軍橋本美月、廖信淳對馬場咲希，廖信淳表示，馬場是2022年美國業餘女子高球錦標賽冠軍，有機會跟她同組PK，會好好把握觀察對方的優點。

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