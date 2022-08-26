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美網／前後任法網青男冠軍對決 曾俊欣首輪戰巴比倫
即將在下周登場的美網會內賽今天正式公佈單打籤表，我國網球一哥曾俊欣將在首輪遭遇世界排名第82名的巴比倫（Alexei Popyrin），兩人不論年紀還是世界排名都相仿，且過去都曾拿下過法網青年男單冠軍，預料將會展開一場激戰。
世界排名85名的曾俊欣本周在ATP巡迴賽溫斯頓賽勒姆網球公開賽男單次輪，不敵大會第15種子的西班牙好手（Jaume Munar）後，下周就將登上美網會內賽舞台，這也是他生涯繼澳網、法網和溫網會內賽後，最後一個站上會內賽舞台的四大滿貫賽賽事。
而在今天公布的美網單打籤表中，曾俊欣也將在首輪遭遇23歲的澳洲選手巴比倫，巴比倫曾在2017年拿下法網青年男單冠軍，隔年則是由曾俊欣搶下此頭銜，不過過去幾年巴比倫已經數次在大滿貫舞台登場，且在2019年、2021年美網都挺進到第3輪。
假使曾俊欣能夠順利搶下個人在大滿貫賽的生涯首勝，第二輪就可能碰上第14種子的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），而同區籤表中世界排名最高的則是西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他將在首輪遭遇日裔澳洲選手土方林奇。
至於世界球王梅迪維夫（DaniilMedvedev）則將在首輪遭遇世界排名第110名的地主選手柯茲沃夫（Stefan Kozlov），最快16強就將遭遇澳洲壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios）。
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