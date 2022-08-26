快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／小威退休倒數 首輪若過關可能強碰第2種子

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
小威美網首輪將對上蒙特內哥羅選手科維妮奇，若過關第二輪恐強碰第二種子。 美聯社
小威美網首輪將對上蒙特內哥羅選手科維妮奇，若過關第二輪恐強碰第二種子。 美聯社

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）先前透露計劃在美國公開賽（US Open）後退休，今天公布的籤表顯示，小威首輪將對上蒙特內哥羅選手科維妮奇（DankaKovinic）。

美網將在8月29日至9月11日於紐約舉行。根據世界女子職業網球協會（WTA）網站，科維妮奇目前世界排名第80，小威則排在第410名。

法新社報導，40歲的小威與第2種子─愛沙尼亞好手孔塔薇特（Anett Kontaveit）分在籤表同一區，若兩人首戰都過關，第2輪就會碰頭。

小威在1999年美網拿下首座大滿貫賽單打冠軍後，一共累積23座大滿貫金盃，差一冠就能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄，但小威得披荊斬棘才能邁向這次美網的決賽。

小威若晉級第4輪，可能對上第14種子─19歲加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez），費南德茲是去年美網亞軍。若小威前進八強，還可能碰上今年溫網亞軍、突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）。

小威16日在辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）女單首輪即遭淘汰出局，以直落兩盤敗給去年美國公開賽冠軍、英國小將瑞杜卡努（Emma Raducanu）。

10日在WTA多倫多大師賽（WTA Toronto Masters）第2輪，小威遭瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）以6比2、6比4淘汰出局。

票商表示，小威宣布將退休後，美網門票跟著熱賣，顯見球迷熱切期望親臨現場見證歷史。

小威廉絲 美網 費南德茲

延伸閱讀

美網／29日開打 約克維奇拒打疫苗無法參賽

美網／恭喜！德國前球后宣布懷孕退賽

網球／納達爾下周重返球王 5球員美網有望爭世界第一

美網／小威廉絲告別秀 票價飆34%

相關新聞

羽球世錦賽／小戴妙回應0冠提問 再戰陳雨菲官網評優勢

我國羽球一姊戴資穎將於本日4強賽再戰中國好手陳雨菲，同時這也是兩人今年第5度對決，官網也以「勢均力敵，勝負難料」形容本場比賽，對此小戴也稱讚對方攻守兼具是位好對手。 戴資穎昨日飛刀掃落葉以直落二

羽球世錦賽／小戴、小天晉4強 有望突破我賽史最佳

台灣羽球一哥周天成與一姐戴資穎，今天在日本東京舉行的世界羽球錦標賽雙雙晉級4強，除提前確保至少進帳2面獎牌，還有機會改寫...

羽球世錦賽／逆轉秀入選BWF最佳好球 周天成：只是保持專注

我國羽球一哥周天成昨日在世錦賽8強戰，上演一場驚奇逆轉秀，總共挽救了5個賽末點，逆轉擊敗世界排名第7名的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），成為台灣史上首位挺進4強的本土男單選手，同時

世錦賽／小戴限動稱自己反拍好帥 主播讚迷幻手法「太傑出」

我國羽球一姊戴資穎昨在16強戰僅花35分鐘就擊敗越南選手武氏妝，其中多次展現迷幻對手的步伐和手法，讓外國主播都忍不住驚嘆，「太傑出了！」 東京世錦賽近期熱烈開打，戴資穎昨天在16強戰首局中段雖遭

美網／小威退休倒數 首輪若過關可能強碰第2種子

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）先前透露計劃在美國公開賽（US Open）後退休，今天公布的籤表顯...

美網／少了約克維奇參戰 納達爾嘆是賽事一大損失

西班牙男網名將納達爾說，他的強勁對手喬科維奇不會參加美國公開賽（US Open），是令人難過的消息，少了一位像他實力那麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。