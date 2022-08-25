美網／拒打疫苗無法入境 約克維奇親自宣布不會參賽

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天表示，他無法前往紐約參加美國網球公開賽。下週開打的美國公開賽是今年最後一項大滿貫賽事。

約克維奇在推特發文說，「令人遺憾，我這次無法前往紐約參加美國網球公開賽。祝福其他選手好運，我會保持良好狀態和昂揚精神，等待機會再次出賽」。

路透社報導，美網將在8月29日至9月11日於紐約舉行，依照美國現行規定，旅客在登機和入境美國前都必須出示完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的證明。

但拒絕接種COVID-19疫苗的約克維奇曾表示，他準備好缺席要求參賽球員接種COVID-19疫苗的大滿貫賽事。

約克維奇因為拒打疫苗，已經在今年1月遭澳洲驅逐出境，讓他失去衛冕澳洲公開賽冠軍的機會。