羽球世錦賽／帶傷奮戰無緣8強 王齊麟嘆：好想贏韓國

奪勝就能闖羽球世錦賽8強，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋差了一步，今天面對世界排名11的南韓組合催率圭／徐承宰，力戰3局以17：21、21：16、14：21吞敗，讓王齊麟惋惜喊：「好想贏韓國！」

「麟洋配」去年東京奧運寫下奪金驚奇，但東奧後就沒特別佳績，原來王齊麟右腳腳跟傷勢5月復發，且連續的東南亞賽事沒能回台治療，狀況更嚴重，他解釋說：「原本以為是足底筋膜，那時候奧運前就有，用震波壓著，後來泰國湯優盃後又跑出來，那時候沒辦法治療，結果到後來台北公開賽回去看完還發現，肌腱有撕裂。」

世錦賽後接著日本公開賽，王齊麟預計日本兩站結束後回去打PRP好好治療，目前只能先與傷勢共存；他透露世錦賽前腳的狀況就時好時壞，嚴重時連跑步都受影響。

今天面對南韓組合，王齊麟透露前兩局狀況還行，但腳步第三局已經有些跟不上，加上失誤太多，遺憾止步第三輪，但他也正向說：「再努力，至少打球感覺有好一些。」

中華羽將共有4組選手晉級第三輪，今天率先登場「一哥」周天成3局大戰力退香港李卓耀，「一姊」戴資穎也直落二打下越南武氏妝；「羽球王子」王子維不敵印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），無緣和小天8強對決。

小戴8強賽將碰列12種子的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去14度對決小戴取得11勝3敗優勢，這場女單對決排在明天第一球場的第8戰，台灣時間早上9點開場，小戴約下午4點上陣。

小天和喬納坦的8強賽排在第二球場第5戰，約下午1點登場。