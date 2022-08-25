羽球／各站賽事漸擺脫疫情影響 中國堅持清零例外

世界羽球聯盟（BWF）秘書長隆德（Thomas Lund）告訴記者，羽球運動正逐步擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響，但中國因實施清零政策，可能使賽事進一步中斷。

法新社報導，隆德表示，疫情在2020年和2021年為羽球運動帶來「災難」，全球多項賽事被迫取消，經費也減至最少。

此一情況現已逐漸恢復正常，世界羽聯6月宣布擴大賽事，未來4年的世界巡迴賽將增加4站。

但隆德也警告，預定今年底在中國舉行的3站賽事以及澳門和香港賽事若因中國防疫限制而無法開打，可能會易地舉行。

丹麥籍的隆德在日本東京談到中國賽事再次易地舉辦的可能性時說：「毫無疑問，現在我們正認真考慮此事。」2022年世界羽球錦標賽正在東京舉行。

他說：「一旦我們確定是否要易地比賽，也許就必須為世界巡迴賽的某些分站另覓地點。」