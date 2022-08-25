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羽球世錦賽／好想贏韓國！麟洋配3局吞敗無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
麟洋配力戰3局以17：21、21：16、14：21吞敗，無緣8強。 新華社
麟洋配力戰3局以17：21、21：16、14：21吞敗，無緣8強。 新華社

羽球世錦賽今天產出所有8強名單，壓軸上陣的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，面對世界排名11的南韓組合催率圭／徐承宰，力戰3局以17：21、21：16、14：21吞敗，無緣8強。

「麟洋配」列男雙第4種子，但過去碰世界排名11的南韓組合以2勝3敗落下風，今天首局又錯失技術暫停前11：8領先優勢，15：15時遭對手連拿3分取得領先，以17：21失去首局。

第二局比分拉鋸，「麟洋配」11：11時連拿3分取得領先，雖因過多失誤遭15：15追平，不過16：16「麟洋配」打出5：0攻勢，以21：16扳平局數。

決勝局「麟洋配」先取得5：3領先，但幾次殺球都殺到網帶，被南韓組合連拿5分超前，換場時南韓組合也取得11：8領先；「麟洋配」換場後兩度追到2分差，但追到14：16沒能再縮小差距，遭對手連拿4分取得「賽末點」機會，最終在李洋揮空下結束比賽，以14：21吞敗。

中華羽將共有4組選手晉級第三輪，「一哥」周天成3局大戰力退香港李卓耀，「一姊」戴資穎也直落2打下越南武氏妝，雙雙晉級8強；「羽球王子」王子維不敵印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），無緣和小天8強對決。

小戴8強賽將碰列12種子的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去14度對決小戴取得11勝3敗優勢。

「麟洋配」李洋（後）與王齊麟（前）。記者曾原信／攝影（報系資料照）
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟（前）。記者曾原信／攝影（報系資料照）

麟洋配 羽球 李洋

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