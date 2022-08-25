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自由潛水深度世錦賽 古雲傑有蹼恆重下潛摘銀

中央社／ 台北25日電
自由潛水深度世錦賽台灣選手古雲傑有蹼恆重下潛摘銀。 擷圖自女子的海 Ms.Ocean臉書
自由潛水深度世錦賽台灣選手古雲傑有蹼恆重下潛摘銀。 擷圖自女子的海 Ms.Ocean臉書

兩週前剛成為自由潛水雙項亞洲紀錄保持人，台灣潛水好手古雲傑今天在世界自由潛水深度錦標賽有蹼恆重下潛中，再以105公尺拿下銀牌，柯志達也贏得兩面銅牌。

2022世界自由潛水深度錦標賽於8月17日起於宏都拉斯羅坦島登場，比賽一連進行8天，台灣共派出3男、2女參賽。

自由潛水一年共有兩場世錦賽，一種是在泳池內（比距離），另一種則是在公開水域（比深度）舉辦，台灣好手許越翔6月先在AIDA自由潛水世界錦標賽（泳池）拿下雙銀，如今在深度世錦賽也傳回捷報。

台灣潛水名將古雲傑與柯志達8月初先前往巴哈馬參加垂直藍洞邀請賽（Vertical Blue）暖身備戰，當時他在攀繩下潛與雙蹼恆重下潛雙雙寫下亞洲新猷，而柯志達也拿下總排第5的好成績，替兩人的世錦賽之行注入一劑強心針。

古雲傑在這次世錦賽有蹼恆重下潛以105公尺名列第2，替台灣摘下唯一的一面銀牌，法國好手阿洛艾奇（Abdelatif Alouach）則以116公尺拿下金牌。

堪稱全能深潛高手的柯志達在無蹼恆重下潛以61公尺替台灣再添一銅，而阿洛艾奇以82公尺奪金，哥倫比亞好手利納爾斯（Alejandro Llinas）以78公尺摘銀。

總積分方面，柯志達以344分再添一銅，而阿洛艾奇與利納爾斯則分獲金、銀牌。

AIDA Taiwan透過新聞稿表示，今年台灣選手在國際舞台大放異彩，不論是泳池世錦賽、垂直藍洞邀請賽以及這次的深度世錦賽，也期許台灣選手持續努力、繼續為台爭光。

世錦賽

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