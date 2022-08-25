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運動禁藥教育前進校園 運動防護員成宣導種子

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署於110年委託高雄醫學大學辦理「學生運動員運動禁藥管制教育計畫」致力讓運動禁藥教育觀念能夠扎根校園。圖／體育署提供
體育署於110年委託高雄醫學大學辦理「學生運動員運動禁藥管制教育計畫」致力讓運動禁藥教育觀念能夠扎根校園。圖／體育署提供

體育署於110年委託高雄醫學大學辦理「學生運動員運動禁藥管制教育計畫」，編撰、製作相關禁藥教育教材，致力讓運動禁藥教育觀念能夠扎根校園，體育署副署長洪志昌也表示，未來在各校的運動防護人員也將會成為協助宣導相關知識的重要種子。

體育署指出，少數運動員意圖透過不正當的方法來提升運動成績的新聞漸有所聞，令人擔憂的是這樣的觀念將會影響學生運動員，又或者學生運動員在非蓄意違規的情形下，不小心誤觸含運動禁用物質的藥品、營養增補劑、食物等。

因此，體育署與高雄醫大邀請台灣運動禁藥管制學會、致理科技大學以及台北市立大學共同參與，以產學合作方式完成20支影片動畫，主題囊括運動家精神與風範、運動禁藥簡介、尿液採樣程序、身心障礙採樣程序、使用運動禁藥的後果、常見故意與非故意使用之運動禁用物質以及避免誤用運動禁藥之方法。

此外，體育署也建構「運動禁藥教育資訊平台」，將其結合校園運動防護資訊網，提供給學生運動員所需知識，體育署學校體育組組長蔡忠益說：「學生運動員如有問題的時候也可以在平台上詢問，送出問題後，24小時內會透過合作的運動禁藥專業藥師，來回覆相關問題。」

除了數位教材外，實體教材部分高雄醫學大學也製作3款教育海報，主題為違反運動禁藥管制規則的11個行為、使用營養增補劑的注意事項以及腎上腺糖皮質類固醇2022年賽內的新規定，並印製海報發送至170間學校供運動防護人員協助宣傳有關運動禁藥的完整知能。

體育署副署長洪志昌表示，近年來國際對於運動禁藥管制愈來愈重視，去年國內也成立中華運動禁藥防制基金會，而未來運動傷害防護員也將扮演運動禁藥教育在校園內很重要角色，並為這些防護員做增能教育，成為禁藥宣導種子。

體育署 運動家

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