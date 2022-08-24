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田徑／台中盃豐原體育場登場 2400好手同場競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
111年台中盃全國中小學田徑賽22日起至25日連續4天於台中市立豐原體育場舉辦。圖／台中市運動局提供
111年台中盃全國中小學田徑賽22日起至25日連續4天於台中市立豐原體育場舉辦。圖／台中市運動局提供

台中市政府籌辦全國田徑指標賽事「111年台中盃全國中小學田徑賽」，22日起至25日連續4天於台中市立豐原體育場舉辦，吸引來自全台277所學校，近2400位田徑好手同場競技。

台中市政府運動局長李昱叡昨天代表市長盧秀燕到場致意，鼓勵選手在比賽中突破自我、再創佳績，也歡迎國人持續關注運動，為選手加油打氣。

李昱叡表示，「台中盃全國中小學田徑賽」是市長盧秀燕上任後自108年起所創立籌辦的重要田徑賽，連年舉辦深受各界好評，迄今已列為中華民國田徑協會的年度賽事，感謝主辦單位中華民國田徑協會及台中市體育總會、承辦單位台中市體育總會田徑委員會及各協辦單位與贊助單位支持推展田徑運動。

中華民國體育總會秘書長王景成指出，台中近年田徑運動發展突飛猛進，基層田徑運動成績躍居全國第一，「台中盃全國中小學田徑賽」納入中華民國田徑協會的全國重要賽事，也成為全國田徑潛優選手檢視訓練成果的舞台。

運動局表示，開賽二日以來累計高達15項29人次破大會紀錄。徑賽部分，4×100公尺女子接力新民高中劉翊煊、黃璟柔、林芷亘及陳紜晞成績48.3，破大會紀錄並奪得金牌；大甲高中勇奪銀牌；1500公尺新社高中田睿祥以4:08.09成績勇奪金牌並破大會紀錄。田賽部分，高女標槍大甲高中余胤璇成績45.09奪金破大會紀錄；高男標槍大里高中王思遠64.81獲得銀牌破大會紀錄，台中市選手前2日共獲17金16銀9銅，表現亮眼。

台中市運動局說明，台中市積極推展田徑運動、提升技術水準，鼓勵栽培潛力選手，持續培育田徑運動人才，近年如東京奧運國手陳傑、全國運鉛球11連霸女將林家瑩、黑色閃電馬拉松冠軍蔣介文等好手成績傑出；此外，111全中運台中市田徑表現亮眼，勇奪18金，榮登田徑最多金縣市寶座，彰顯台中田徑選手訓練成效。

田徑 陳傑 全中運

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